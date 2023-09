L'Heusytois Martin Gilson et son frère Lucien, alias NOIR Artist, exposent à New York

Après un passage par Singapour, par Dubaï et par Abou Dabi, les États-Unis, dont la culture influence NOIR Artist, se sont imposés comme une évidence.

De contact en contact, les deux frères se sont retrouvés avec la possibilité d’exposer une œuvre sur un des écrans géants de Times Square lors du Cube Art Fair, du galeriste bruxellois, Grégoire Vogelsang, du 6 au 10 septembre.

Un photomontage, en attendant le grand jour! ©NOIR Artist

Une occasion en or, mais ils n’ont pas voulu s’arrêter là. "On s’est dit c’est déjà génial, cela va faire une belle communication, mais on veut plus que ça. On veut aussi avoir des œuvres physiques à New York !" Ils se sont ainsi rendus sur place en juin pour prospecter et rencontrer les membres de la communauté belge. Dans ce réseau, ils ont fait la connaissance d’Anne Savonie, expatriée depuis trente ans et créatrice des Belgians Monday’s qui rassemblent, un lundi par mois, la communauté belge de Big Apple. "Donc, elle a un grand carnet d’adresses, et dedans il y avait un galeriste français, Philippe Labaune, dans les beaux quartiers de Chelsea. Il nous a fait confiance (NDLR: même si ce n’est pas dans les mœurs d’aller se présenter en porte à porte là-bas) . Il apprécie notre travail et on organise un événement pour faire venir beaucoup de monde. On a vu les choses en grand !"

Live-painting, concert d’une harpiste française, chocolat belge au design de l’artiste, vin belge,… composent le menu de la soirée du 11 septembre. Ce sera ainsi l’occasion, pour les visiteurs, de découvrir l’étendue de l’univers de NOIR Artist. "Il y a plusieurs styles différents avec les différentes séries. On veut mettre en avant les différentes phases de l’évolution de notre travail", appuie l’Heusytois.

Et à Verviers ?

Est-ce que les habitants de la région verviétoise pourront admirer un jour la patte du duo artistique sur leurs terres ? Même s’il ne continue à faire des fresques murales que pour les très gros projets – c’est ce qui les a fait connaître, mais ils veulent vivre des toiles et des expositions en galeries – une création à l’hôtel Verviers n’est pas à exclure. Ils ont en effet déjà collaboré avec la famille pour leur établissement liégeois…