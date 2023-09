Le chantier "Verviers, ville conviviale" place Verte vient d'être réceptionné, et même les brumisateurs fonctionnent!

"Dans ce chantier, il y avait deux grandes places refaites avec l’objectif de les rendre plus conviviales. C’est l’objectif de l’auvent, des bancs publics, etc. Il y a également un élément de patrimoine puisque la fontaine David a été remise au goût du jour et en exergue avec les brumisateurs autour. C’est un beau projet qui se clôture ici, et pas seulement un travail en surface puisque l’on a aussi refait l’égouttage, l’électricité, le gaz, l’eau… tout ce qui est télécoms !", rappelait l’échevin des Travaux, Maxime Degey (MR). L’élu se réjouit déjà des événements qui ont pu se tenir sur ce nouvel espace de plain-piedcomme les derniers Apéros Verviétois.

Les brumisateurs, eux, sont bien opérationnels. "C’est la collecte de l’eau qui ne fonctionnait pas. La tranchée a été refaite la semaine dernière encore !"

La fontaine David avec ses brumisateurs, place Verte. ©France Fouarge

Du côté de la place du Martyr, les travaux se poursuivent également avec un objectif de fin pour le début de l’année 2025. "On est en train de paver du côté droit, Après l’été, vers octobre, nous commencerons de l’autre côté par les impétrants. Il y aura la phase de fermeture de la rue du Marteau pour faire le rond-point, dès le 11 septembre."