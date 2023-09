Christine Simar et André Evers ont 50 ans d’union

Christine Simar est née à Verviers le 20 octobre 1951, elle est la cadette d’une famille qui compte également deux sœurs. André Evers, lui, a quelques semaines de plus, puisqu’il a vu le jour à Polleur le 10 août 1951, étant le dernier d’une famille d’agriculteurs qui comptait sept enfants.

Liés au monde de la médecine, ils ont effectué leurs études à l’université de Liège. Christine a son diplôme de pharmacienne tandis qu’André a un diplôme de médecine vétérinaire. Au niveau professionnel, Christine Simar a d’abord œuvré en tant que remplaçante indépendante à Verviers, Eupen, La Calamine, Liège ou encore Gemmenich. Elle devient gérante adjointe de la Pharmacie Bellefontaine, rue des Minières à Verviers, dans la foulée, avant de reprendre sa propre officine rue de Liège en novembre 1983. Elle la remettra en 2005.

André Evers a également été indépendant avant de poursuivre sur une spécialisation en denrées alimentaires. Il rejoint le service de la Santé Publique en 1981 et l’inspection vétérinaire de l’Union européenne en 1989, en Belgique puis en Irlande. Il voyagera dans le monde entier. Il est retraité depuis 2016.

Le couple donnera naissance à son premier garçon dès 1973. En 1977, ils eurent un second garçon qui décéda malheureusement très jeune. Naîtront ensuite deux filles (1980 et 1987) et, quelques années plus tard, six petits-enfants.

Le couple s’occupe désormais avec l’éducation des petits-enfants, via du bénévolat et dans la construction.