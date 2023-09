Verviers: rentrée le 11 septembre pour les beaux-arts

Comme les autres établissements d’enseignement artistique, l’académie propose également depuis cette année la gratuité pour les personnes détentrices de la carte "prof". "C’est également le cas pour ceux qui ont le statut de “Bénéficiaire d’Intervention Majorée (BIM)” ainsi que pour les enfants qu’ils ont à charge. On espère que cela créera un intérêt supplémentaire", lance-t-elle.

Parmi les autres nouveautés, on pointe aussi ce lieu supplémentaire que l’institution investit désormais au n°155 de la rue du Palais, juste en dessous de la galerie Espace 157. "On va avoir accès au rez-de-chaussée pour des cours. Un nouveau studio photo y sera installé et les séances de modèles nus s’y tiendront également, précise Anne-Sylvie Primo. De plus, l’endroit est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. Une chose pour laquelle je me bats depuis mon arrivée à l’académie. Ce n’est pas encore parfait mais c’est un début."

Pour mettre en avant le travail des élèves, de nombreux événements seront organisés tout au long de l’année. On peut d’ores et déjà annoncer l’exposition "Regards Croisés" avec des dessins de Charles Emmanuel Schelfhout et Françoise Detry, au Cercle des beaux-arts, du 20 septembre au 11 novembre, et une exposition d’aquarelles de Myriam Moray, à l’Espace Nova, du 15 novembre au 20 décembre. "L’année dernière, on avait organisé beaucoup de choses. C’était intensif, sourit la directrice. Cette fois, on espacera un peu plus, pour que chaque discipline ait son moment."

Les collaborations avec les écoles se poursuivront également. "Les deux dernières années, on était allé vers elles. Cette fois, ce sont elles qui nous sollicitent. On a déjà reçu pas mal de demandes." Dans ce cadre, quelque 800 élèves des écoles verviétoises assisteront le 20 octobre à une représentation du Petit Prince de Saint-Exupéry, réinterprêté par Patrick Wilwerth, à l’orgue. "C’est complet depuis juin. Un livret illustré par une élève de l’académie sera remis à chaque enfant et pourra être utilisé en classe", précise Anne-Sylvie Primo. Bref, cette saison s’annonce riche en échange et apprentissage.

"Il y a un gros engouement pour l’infographie"

Dessin, sculpture, gravure, ébénisterie… L’offre de l’académie est variée et s’adresse à tous.

Les disciplines enseignées restent variées. ©Romain RIXHON

En plus de celle destinées aux plus jeunes, l’académie des beaux-arts propose également une formation pluridisciplinaire aux plus de 18 ans. Une flopée d’autres disciplines sont également enseignées tout au long de l’année. Cela va du dessin à la sculpture, en passant par la gravure (sérigraphie), la peinture, la photographie ou encore l’ébénisterie et l’histoire de l’art. Les cours sont dispensés en semaine tant en après-midi qu’en soirée, pour ceux qui travaillent mais également le samedi (pour certaines disciplines seulement).

Depuis quelques années, une matière intégrée au programme plus récemment attire également les convoitises. "Il y a eu un gros engouement pour l’infographie l’an dernier, explique Anne-Sylvie Primo, la directrice. Malheureusement, ce qui nous pose problème, c’est qu’on ne peut pas répondre à la demande. Nous avons obtenu un budget récemment pour pouvoir avoir quelques ordinateurs supplémentaires. Jusqu’ici, nous n’avions pas assez de machines pour le nombre d’élèves. Cela avait un peu compliqué la tâche du professeur mais celui-ci s’en est finalement bien sorti."

Pour rappel, l’infographie comprend tout graphisme, dessin réalisé de manière numérique, sur ordinateur. Une discipline que l’académie compte également mettre en avant à la fin de cette saison 2023-2024 puisqu’elle clôturera son cycle d’événements par une exposition de cette section et le travail de l’artiste Moozaica.

www.beaux-arts-verviers.be