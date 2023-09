Il avait été le seul survivant du fourgon postal attaqué par "la bande à Haemers" à Verviers

Jean-François Pirlet était le chauffeur du fourgon blindé qui, comme chaque jour, s’apprêtait à quitter le bureau de Verviers 2, à Verviers-Central, pour acheminer des fonds au bureau principal de Verviers 1, rue du Collège, escorté par un combi de la gendarmerie. C’est alors qu’une BMW série 5 a déboulé et que trois bandits armés et encagoulés en ont surgi. L’un d’eux a tiré plusieurs balles dans les pneus du fourgon postal, alors qu’un complice faisait de même avec le combi de gendarmerie. Alors que les deux gendarmes étaient immobilisés (l’un menotté, l’autre avec les mains attachées dans le dos), les malfrats ont ordonné à Jean-François Pirlet d’ouvrir les portes du fourgon. Mais comme il ne s’exécutait pas assez rapidement, ils l’ont assommé. Ils ont alors fait sauter les portes arrière du fourgon à l’explosif, ce qui a causé un véritable carnage à l’intérieur. Les autres postiers présents, Henriette Genet (une Verviétoise de 30 ans et mère de deux enfants) et son collègue Yves Lambiet (un Eupenois de 31 ans qui allait devenir papa), meurent sur le coup. Placé dans la cabine à l’avant, Jean-François Pirlet en réchappera.

Le 4 novembre 1985, vers 9 heures du matin, avec ses deux complices, Patrick Haemers, qui sera le gangster le plus recherché de Belgique (il kidnappera aussi l’ancien Premier ministre Paul Vanden Boeynants), s’empare d’un butin de 7 249 000 francs belges (soit 180 000 €). Ils s’enfuient dans leur BMW en prenant un des deux gendarmes en otage, qu’ils libéreront, vivant, sur l’autoroute, au niveau du zoning de Petit-Rechain.

Arrêté au Brésil, Patrick Haemers mettra fin à ses joueurs en prison, à Forest, en 1993.

Sur le parking de Verviers-Central, une plaque commémorative rend hommage aux deux postiers tués par la bande à Haemers. Une délégation de postiers s’y recueille chaque année, le jour du triste anniversaire du drame.