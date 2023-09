25 ans de caisses à savon à Stembert (vidéo)

Depuis 25 ans à Stembert, la seconde partie de l’été est rythmée par la course de caisses à savon, véritable référence dans le milieu. "D’abord, ce qui est important, c’est que nous sommes toujours là après 25 ans, détaille l’organisateur, Claude Orban. Le premier organisateur, Jules Kremer, est d’ailleurs toujours présent et la famille Kremer participe toujours à la course. C’est une belle activité villageoise qui dépasse les frontières du village puisqu’une majorité de participants viennent de l’extérieur. Il y a une quinzaine de Stembertois sur les 57 participants. D’ailleurs, avoir autant de participants est même beaucoup par rapport à d’autres épreuves du calendrier des Petits Patelins où souvent, cela oscille entre 40 et 50 participants."

Preuve que l’épreuve stembertoise est appréciée des participants, dont les plus rapides effectuent la descente du Grand Vivier en une minute tout rond, soit à une vitesse moyenne de 60 km/h ! Pour marquer ce 25 anniversaire, le comité "grâce à des jeunes musiciens que l’on connaît, a pu mettre sur pied un concert d’une heure après la remise des prix. Le groupe est venu bénévolement et on fête ainsi nos 25 ans."

Enfin, la course a été reportée d’un mois, faute de ballots de paille en suffisance. "Le 6 août, quand la course était initialement prévue, il pleuvait des cordes. Donc niveau météo, cela s’est finalement bien mis !"