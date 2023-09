Une rentrée enthousiasmante au conservatoire de Verviers et dans les académies de la région

D’autre part, les cours collectifs et de formation musicale continuent d’attirer de nouveaux élèves. "Les classes se remplissent bien. Il faut dire que les profs avaient fait un magnifique spectacle l’année dernière, qui nous avait permis d’expliquer aux parents, aux élèves et aux gens qui nous connaissent moins que le solfège d’hier n’est plus le solfège d’aujourd’hui. On voit que ce travail d’équipe a porté ses fruits", explique le directeur. Comme partout, les inscriptions restent possibles jusqu’au 26 septembre.

Une petite nouveauté, qui concerne l’ensemble des lieux d’enseignement artistique (donc les académies également), vient aussi s’ajouter: les détenteurs de la carte "prof" sont exemptés du droit d’inscription de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "C’est LA super bonne nouvelle et on voit que cela suscite un engouement. On va voir comment cela se concrétise. Si on avait eu l’occasion d’anticiper un peu cette nouvelle, on aurait pu adapter nos propositions de cours pour permettre aux enseignants de bénéficier d’un contenu qui pourrait se prolonger dans leur classe, regrette Bernard Lange. Mais, avec cette rentrée, on sent une résurgence de l’envie de pratiquer l’art dans l’enseignement fondamental, spécialisé et secondaire. On est attentif à ce qu’il y ait le plus possible de liens entre l’enseignement de jour et notre enseignement."

De plus, le conservatoire célébrera à diverses occasions encore son 150e anniversaire. Il y aura entre autres, le 17 septembre, un concert-conférence autour d’Albert Dupuis, un parcours insolite dans les pas (et les entrailles) du conservatoire les 14 et 15 octobre et un concert de gala le 19 novembre.

Réfection en vue

Le conservatoire de Verviers se penche aussi, pour le moment, sur son avenir. En étroite collaboration avec la Ville, il travaille sur le dossier de rénovation des lieux. Celui-ci devra être sur la table de la FWB le 20 octobre. Objectif ? Améliorer l’interconnexion entre les quatre bâtiments, augmenter le confort acoustique et sécuriser l’infrastructure pour les élèves. "On espère pouvoir annoncer une bonne nouvelle en janvier." Dès la rentrée, les élèves pourront déjà bénéficier d’un accès plus sûr au site: des potelets ont été installés pour contrer le stationnement sauvage rue Chapuis, côté droit.

De nouveaux professeurs et du chant pop à Welkenraedt

L’académie "Hubert Keldenich" de Welkenraedt, qui propose de la musique, de la danse et de l’art de la parole, voit son équipe pédagogique se renouveler à la rentrée. "On a pas mal de nouveaux professeurs qui remplacent ceux partis à la retraite. Cela amène du sang neuf mais aussi de nouvelles idées pédagogiques", lance MathieuMichel, le directeur. Cette année, l’académie lance également des cours de chant pop, qui seront dispensés par l’une des premières diplômées de l’Institut royal supérieur de musique et de pédagogie dans cette discipline. "Elle est originaire de Verviers."

Côté inscriptions, on constate un engouement particulier pour les cours de harpe. "Cela se développe bien. Quand on a démarré il y a 4-5 ans, on avait 6 inscrits. Cette année, ils sont entre 25 et 30", pointe Mathieu Michel. Même constat du côté des cours de musique de chambre et d’ensemble ainsi que de la danse. "Cela continue d’exploser."

L’académie poursuit également sa mission d’éveil musical dès 5 ans. "On est présent dans les écoles de Welkenraedt, d’Aubel, de Herve, de Plombières et de Baelen. Ce sont quelque 500 enfants qui bénéficient de ces cours." De nombreux projets sont aussi menés en collaboration avec le centre culturel, les maisons de repos et les écoles. "On prépare ici un gros projet dans le cadre de la Semaine sans écran." Le 7 octobre, des élèves auront en effet l’occasion de se produire aux côtés de professionnels de la musique (à savoir le Young Belgian Strings et Cécile Lastchenko, mezzo-soprano) dans la comédie musicale Nous n’irons pas à l’opéra de Julien Joubert.

Des sections originales à Malmedy

À l’Académie de Malmedy, on se réjouit d’avoir plus d’inscrits que d’habitude. Une réalité qui s’explique entre autres par la présence d’une offre qui s’éloigne un peu de la formation classique. On y retrouve des cours de jazz-blues-rock, d’improvisation, de rythmique mais aussi de musique ancienne. "On propose, par exemple, des cours de mandoline et de cornemuse, ce qui est unique dans la région", rappelle le directeur Vincent Dujardin.

Une pratique collective sans apprentissage du solfège y est aussi dispensée. Cette approche plus sensorielle permet à un nouveau public de franchir la porte de l’institution. "Les gens ont toujours tendance à penser “élitisme” quand ils entendent conservatoire. Mais il faut se détacher de cette image", estime Vincent Dujardin qui mentionne aussi le montant "extrêmement démocratique du minerval" pour une année. L’académie poursuivra également ses collaborations avec les écoles des communes où elle est implantée ainsi qu’avec les enseignants. "Pour eux, on a notamment ouvert des cours supplémentaires de guitare d’accompagnement."

Des cuivres et de la photo pour les ados à Spa

L’académie René Defossez, qui couvre les communes de Spa, Jalhay et Stavelot, souffle elle aussi. Après des années compliquées avec le Covid, le nombre d’inscrits est à nouveau au beau fixe, tant chez les adultes que les enfants. "Des cours sont déjà bien complets", annonce Nicolas Haesbroeck, le directeur. Parmi les nouveautés, il cite le lancement d’un nouvel ensemble de cuivres et un ensemble de cordes pour du drill. "On essaye de trouver des formules plus ludiques pour l’apprentissage des instruments." Deux jours blancs, organisés auprès des écoles de Spa, et la journée portes ouvertes en juin ont permis de charmer de nouveaux élèves.

On remarque un engouement toujours plus fort pour les cours de danse contemporaine. Avis aux ados: il reste aussi des places pour le cours de théâtre et de photographie.

Divers événements sont d’ores et déjà prévus, tels qu’un spectacle reprenant les 4 domaines (arts plastiques, art de la parole, musique et danse) en mai, des concerts de Noël et une exposition des élèves d’arts plastiques du 8 septembre au 1er octobre à l’Office du Tourisme de Jalhay-Sart.

