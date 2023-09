Une épicerie avec fruits et légumes à Mangombroux

Depuis ce vendredi, une nouvelle épicerie a vu le jour à Mangombroux, juste en face de l’église et à côté de la boucherie Baikry. Il s’agit de La Petite Pêche d’Aurore Rensonnet. "Le projet est né car mon papa a été grossiste dans les pommes de terre pendant 28 ans sur le marché de Droixhe. Et j’ai décidé de reprendre, en quelque sorte, le flambeau familial. Je me suis alors dit: pourquoi ne pas faire un commerce de fruits et légumes pour se rappeler le travail de mon papa. Comme j’habite à une rue de mon épicerie, que c’est un très bon quartier et qu’il n’y a plus de fruits et légumes ici, j’ai trouvé que c’était l’endroit idéal." Aurore Rensonnet propose "des fruits, légumes et épicerie fine. Pour l’épicerie, il y a du vin, du champagne, de la crémerie, des produits locaux et j’essaie du bio. Il y a aussi des huiles des terrines,… Un peu de tout ! Quant aux fruits et légumes, qui sont mes produits phares, j’essaie de travailler au maximum avec les produits de saison. Mais j’ai décidé aussi d’essayer les fruits exotiques car il y a des gens qui connaissent et qui en recherchent. Et il y a d’autres qui ne connaissent pas et qui les découvrent. J’essaie de privilégier les petits producteurs. Enfin, je propose aussi des jus de fruits frais."