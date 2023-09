En cette fin de semaine, une fidèle abonnée nous a transmis une photo du centre de Lambermont, miné par un chantier qui n’a pu "être terminé pour la rentrée scolaire de l’école maternelle et primaire du village". Cette dernière pointe la sécurité du chantier et, surtout, le peu d’espace entre certaines barrières pour les poussettes et autre "buggys". "Une situation attristante", fait-elle remarquer, à juste titre. C’est vrai qu’il y a de quoi être interpellé lorsqu’on se voit imposer un gymkhana urbain avec un bambin.

FiestaCity: un hommage à Pierre Perret ?

"Vous saurez tout sur le zizi. Le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou"… Non, Pierre Perret n’était pas à l’affiche de FiestaCity. Mais il y aurait vu un hommage s’il était passé par la rue du Collège avec ce stand vendant des dizaines de ces attributs masculins en peluche, de toutes les tailles et couleurs. Un peu surprenant de voir cela sur un festival familial et gratuit. Et nous avons une pensée émue pour les parents qui ont dû refuser à leur enfant l’achat d’un exemplaire sans en expliquer vraiment la raison à leur progéniture…

©ÉdA LABEYE Philippe

Je suis "Alain Souchon" ou "Nouveau Verviers" ?

Lors du concert de clôture de FiestaCity, Cali a une nouvelle fois mis le feu avec sa générosité incomparable. Un des spectateurs au premier rang lui a même lancé une banderole sur scène avec le slogan "Je suis Alain Souchon".

Et Cali, avec sa fougue habituelle, a fait balancer cette banderole dont l’arrière représentait deux visages… du Nouveau Verviers, à savoir l’échevin de la Culture Jean-François Chefneux et la récente conseillère communale, Isabelle Stegen. Le NV a-t-il déjà lancé sa campagne électorale ?