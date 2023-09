Du prêt-à-porter masculin au centre de Verviers

"On fait partie d’une grande franchise qui est une success story liégeoise de base et qui a commencé en 2016, explique Trystan Bernier, franchisé et qui ouvre avec son frère Sylvain Rigo. Le premier magasin a ouvert à Liège donc avant de s’étendre notamment à Namur ou Maastricht. Puis ici à Verviers, car c’est une envie de ma part. J’ai travaillé durant quelques années dans la rue et j’ai remarqué que ça manquait un peu de magasins de vêtements pour hommes, notamment depuis la fermeture d’autres commerces suite aux inondations. Il fallait amener un peu de sang neuf." Au sein du magasin, il y aura beaucoup de nouveautés . "On sort entre 10 et 20 nouveaux articles tous les mardis avec une nouvelle collection. On suit les saisons, la mode et les réseaux sociaux. Et notre message fort est: une tenue complète pour moins de 100 euros. Ce sont donc des prix abordables avec de la qualité. On est toujours là pour conseiller le client et informer sur ce qui pourrait lui aller. "