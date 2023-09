Verviers : malvoyante, le dessin est sa "thérapie"

Il y a quelques années, Françoise Detry revenait à sa 1re passion: le dessin. Aujourd’hui, cette pratique lui apporte beaucoup de force pour surmonter son handicap. "J’ai eu un accident dans lequel j’ai perdu mon bras. J’ai dû arrêter le violoncelle et je me suis rappelée que je dessinais quand j’étais jeune. J’ai alors repris des cours à l’Académie de Verviers. Puis il y a trois ans, ma maladie est arrivée. J’ai une maladie rare neurologique qui me ferme les yeux, j’ai des spasmes, je dois lutter pour les entrouvrir. Je vois plutôt vers le bas et je vois à peine, par flash", explique-t-elle. Mais malgré la maladie, et toutes les difficultés qu’elle entraîne au quotidien, elle a continué son art. "Je me suis rendu compte que pendant que je dessinais, j’arrivais à voir. Cela fait comme disjoncter les circuits des neurones qui ne fonctionnent plus", explique la Spadoise (elle est originaire de Charleroi et a vécu 35 ans à Malmedy). Cela est ainsi devenu un peu une thérapie et elle n’est pas la seule dans ce cas… "En Belgique, j’ai peu de contacts avec des gens qui ont la même maladie. Par contre, j’en ai en France et il y a des personnes qui racontent la même chose, des moments de répit… Il y en a un qui joue à la pétanque, une qui brode… un qui pêche à la ligne… Dans ces moments-là, ils retrouvent une capacité visuelle !"