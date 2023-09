L’année de vérité pour le Cabaret de l’Enclos à Verviers

La saison 2023-2024 commencera dès le vendredi 8 septembre avec la deuxième édition The Cabaret Voices qui affiche complet. Au programme, de nouveaux spectacles pour attirer un large public. "Le Cabaret de l’Enclos souffre de cette image du 3e âge, c’est pour cette raison que cette année on a essayé d’ouvrir la programmation à d’autres artistes." Son top 3 ? Il Divinos toujours attendus par le public ; Marcelle Alexis qui revient avec différents artistes à chaque représentation ; et un duo de jeunes chanteurs, Life on Stage d’Axel Tedesco et Nala Pick. "Pour moi, c’est le futur du cabaret, c’est la première année qu’ils font un spectacle en duo, juste tous les deux." Des changements sont aussi attendus au sein même du cabaret, car la capacité augmente. "On passe de 90 places à 120. On a acheté du nouveau mobilier, on a un tout nouveau son et un jeu de lumière tout récent."

Des stars du petit écran

Cette année, Mayel Elhajaoui reviendra le vendredi 13 octobre avec son spectacle Mayel en vrai, plus connu sous le nom de Georges Caron, officier de la police judiciaire dans la série de TF1 Demain nous appartient. Il n’est pas exclu qu’Agustín Galiana, de la série Ici tout commence, revienne encore. "On est dans l’attente d’une confirmation de la part de TF1."

Outre les acteurs du petit écran, des spectacles exceptionnels sont attendus comme The Varvara Show qui proposera deux dates en septembre et février. "Je reçois pour la toute première fois The Varvara Show qui s’est présenté au concours Miss Belgique Travesti et qui est aussi coiffeur à Heusy."

Un public verviétois timide ?

"Nous avons un public assez varié qui vient de Liège, Hannut ou encore Tournai… J’aimerais que les Verviétois n’hésitent pas à franchir la porte du cabaret", invite Louis Pick. C’est une expérience à vivre, "comme beaucoup me disent: “Cabaret de l’Enclos, tout est beau. Regarder, c’est l’adopter ! ”", sourit-il.

Une programmation complètement différente pour 2023-2024

Humour

"Mayel en Vrai" revient le 13 octobre à 20h ; Albert Cougnet le 14 octobre à 20h ; André Lamy, avec une revue satirique et accompagné, le vendredi 15 octobre : "Les noms n’ont pas encore été dévoilés, je soupçonne peut-être Maria Del Rio", glisse Louis Pick, directeur artistique.

Dernière venue de Mayel au Cabaret de l'Enclos à Verviers. ©Alain Vanstraelen

Spectacles et chants

The Cabaret Voices le 8 septembre (complet) ; la Pick Family dont le premier spectacle sera le 10 septembre à 14h30 ; "Sur un air de Notre-Dame de Paris" le 16 septembre ; The Pick show le 17 septembre (complet), 31 mars et 26 mai ; Happy Now, cover de Bon Jovi le 23 septembre à 20h ; la première représentation du Varvara Show sera le 24 septembre à 14h30 ; Tchavo Berger le 1er octobre à 14h30, de la musique manouche; Marcelle Alexis seule en scène le 8 octobre à 14h30 ; master class et concert de Pierre Yves Duschesne le 21 et 22 octobre, le coach vocal de Lara Fabian, Amir… ; Life on Stage d’Axel Tedesco et Nala Pick le 26 novembre à 14h30 ; "Bienvenue chez elles", entre rire et chansons, avec Céline et Sylvia le 2 décembre à 20h ; Il Divinos, En attendant Noël, dont la 1re représentation sera le 10 décembre à 14h30.

Le Cabaret de l'Enclos a décidé d'ouvrir sa programmation à un plus large public en 2023-2024. ©Patricia Ghelfi

Pour l’année 2024

De janvier à juin, le programme s’annonce tout aussi chargé avec notamment la sosie reconnue d’Annie Cordy, Anna Rosa, le 4 février à 14h30 ; Sabrina et Fabrice soirée années 80 le 6 avril à 20h ; Morgane et Fabrizio Zeva le dimanche 14 avril à 14h30 ou encore Jean Jacques de Launay, le crooner du rire le 19 avril à 14h30 ; sans oublier les opérettes.

Tous les détails du programme sur www.cabaretdelenclos.com.