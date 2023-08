Il s’agit en fait d’un des premiers exemplaires des tout nouveaux bus hybrides du TEC Verviers mis en circulation. "Le modèle Volvo 7 900 S-Charge (3 portes) est un véhicule confortable, détaille le TEC. Il est entièrement climatisé avec un plancher plat, des sièges en cuir, des prises USB… mais c’est surtout un bus hybride électrique où le moteur électrique assiste le moteur thermique en phase d’accélération et assure la récupération et le ralentissement en phase de décélération. Cela signifie qu’il récupère en permanence de l’énergie et recharge ses batteries à chaque freinage ainsi que dans les descentes. Il peut, dès lors, arriver, stationner et repartir des arrêts de bus de manière silencieuse et propre. Il est capable de rouler en mode électrique jusqu’à 50 km/h."

Ces 41 nouveaux bus hybrides seront amenés à circuler sur les lignes 701, 702, 703, 705, 706, 707 et 708. Au niveau de la consommation, en remplacement des bus Vanhool New A330, elle va passer de 45 litres/100 km à 32 litres/100 km pour les Volvo hybrides. La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont réduites de 30% à 50% en fonction des moments.