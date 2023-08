Rentrée dans l’enseignement primaire à Verviers: des craintes avec le tronc commun

Mais ce qui préoccupe une partie de ces directions et enseignants en cette rentrée, c’est surtout la mise en place du tronc commun en 3 et 4 primaires. Le principal changement apporté par ce nouveau dispositif est l’introduction, dès la P3, d’un cours de langue moderne obligatoire. Sans oublier que les élèves concernés appliqueront désormais les nouvelles grilles horaires et les nouveaux référentiels de cours conçus à cet effet.

Quant aux instituteurs et institutrices de P3 et P4, ils ont dû revoir entièrement le contenu de leurs cours durant l’été, ce qui a occasionné tout de même un surcroît de travail et de stress pour eux.