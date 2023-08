Verviers: diagnostiquée "dys", elle ne peut pas intégrer l’école spécialisée

Alors que tous les enfants de maternelle et de primaire sont rentrés dans les classes depuis ce lundi, la fille de Valérie Nellissen, âgée de 10 ans, doit encore rester à la maison. Le souci vient du type d‘enseignement où il existe un désaccord entre plusieurs parties. "En fait, ma fille a été diagnostiquée dyscalculique et dyslexique. Jusqu’à présent, elle a été dans l’enseignement ordinaire à l’école des Sacrés-Cœurs de Petit-Rechain. Mais elle est en souffrance dans l’école de type normal. Nous avons donc fait les démarches pour rejoindre l’école Maurice Heuse, qui a marqué son accord et qui a du personnel formé, des aménagements spécifiques,…" Mais c’est là que les soucis arrivent. "Pour passer de l’enseignement conventionnel au spécialisé, il faut un document du PMS. Mais il ne veut pas nous le délivrer. C’est une véritable partie de ping-pong avec le PMS qui renvoie la balle vers l’école d’origine et inversement. Le souci est que ma fille a toujours eu ses points à l’école. Il faut dire que nous avons été extrêmement derrière elle pour la booster et l’aider à travailler."