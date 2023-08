Verviers: la rue du Marteau fermée dès le 11 septembre

"Elle était prévue et programmée dans le cadre du chantier et est accentuée par les travaux de démolition entrepris par City Mall. Elle résulte d’un compromis entre la sécurité des ouvriers et le maintien d’un maximum de circulation à cet endroit."

Très concrètement, la seule voirie fermée sera la première partie de la rue du Marteau, en rouge sur le schéma. Ça signifie que les personnes venant de la rue Gymnase devront emprunter la déviation mise en place via la rue Spintay pour se rendre à l’Ouest de la Ville.

Travaux rond-point place du Martyr Verviers. ©Ville de Verviers

L’accès à la rue Henri Hurard ainsi qu’au parking attenant à la rue sera toujours garanti. Au bout de la rue, il ne sera par contre plus possible de rejoindre la place du Martyr, les usagers seront invités à faire demi-tour à niveau de la place Saint-Paul pour reprendre la trémie. Un dépose-minute sera par ailleurs temporairement créé à niveau de cette même place Saint-Paul pour permettre aux parents de déposer leurs enfants.

La circulation sera maintenue sur le piétonnier Brou/Harmonie entre 5h et 11 h 30 ce qui permettra aux usagers de se rendre, via le pont Saint-Laurent, vers la place du Martyr en matinée.

Enfin, la circulation sur la place du Martyr ainsi que sur la rue du Collège ne sera pas impactée par le chantier et sera donc maintenue.

Selon le planning communiqué, la réouverture de la rue du Marteau est attendue pour les fêtes de fin d’année.