Centre de tri et de concassage: une réunion citoyenne a réuni une centaine de Stembertois

L’auditoire a été ainsi informé sur les différents points soulevés dans la pétition suite à la consultation du dossier auprès de l’administration communale. Cette réunion a également permis de pointer de nouveaux éléments. "Il y a une incompatibilité pour l’implantation de cette entreprise polluante étant donné qu’il y a deux usines alimentaires dans le zoning. Dans le zoning de Lambermont, pour que Delacre s’y implante, les conditions étaient qu’il n’y ait pas d’industrie polluante dans l’environnement. Ici, la demande n’a pas été faite par ces entreprises", souligne Andy Maquinay, qui a d’ores et déjà écrit à l’Afsca et prévu un rendez-vous avec l’un des patrons. "On a aussi insisté sur les refus opposés dans plusieurs autres communes: Roux, Dottignies, Wasseiges… (NDLR: à d’autres projets d’usine de concassage)", précise la Stembertoise et d’ajouter, "Les employés d’Intradel ont reçu une interdiction formelle de participer à la pétition. On parle d’un sujet de démocratie ! "

Ces habitants craignent également l’impact de ce nouveau voisinage sur leur santé. "Mr Marc Liepens a développé l’argument au niveau de la santé, il a notamment souligné que la respiration des poussières générées par le broyage, le criblage ou le transport de certaines matières dangereuses à l’aide du concasseur peut entraîner la mort, des blessures graves ou des maladies pulmonaires à retardement. La silice cristalline est la première cause de maladie respiratoire professionnelle dans le monde. C’est une substance majeure dans la croûte terrestre et les déchets de démolitions."

"Le bruit et le transport, ce ne sera rien à côté des effets sur le long terme sur la santé des retombées de poussières et de produits qui vont être concassés, dont peut-être de l’amiante !", glisse Dominique Rahier, habitant de la rue de la Papeterie, ayant assisté à la réunion (et déjà écrit à la ville). Sans vouloir porter d’accusation personnelle, il attire également l’attention sur des noms qui "reviennent".

"C’est Monsieur Demolin qui a déposé le dossier. Un secrétaire communal en congé de la ville de Verviers, occupant une fonction de consultant dans la société Terrac, soulève a minima dans la population stembertoise des questions d’éthiques et au pire des soupçons."

Une délégation remettra en mains propres la pétition (qui compte plus de 450 signatures à l’heure d’écrire ces lignes) le 1er septembre, date de clôture de l’enquête publique.