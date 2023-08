Malou et Jean-Claude, originaire de Lambermont n’en sont pas à leur première édition de FiestaCity: "On vient d’abord parce qu’on aime la musique. On a adoré le groupe Reise Reise Tribute to Rammstein. On aime ce qui est rock, on n’aime pas ce qui est classique. On est obligé de s’éloigner un peu pour voir la scène parce qu’on est petit (rire) alors on n’a pas pu aller dans la foule mais on profite".

"Je viens surtout pour voir Marc du groupe Suarez"

Aurélie Corman, âgée de 23 ans, vient pour la première fois à FiestaCity. ©- Cindy Thonon

Aurélie Corman, originaire de Membach, découvre le festival pour la première fois: "C’est surtout pour sortir de chez moi, voir du monde et être avec mes amis. C’est aussi l’occasion de découvrir des nouveaux styles de musique. Je viens surtout pour voir Marc du groupe Suarez, j’ai écouté ses musiques et je l’aime bien ! Pour le moment je ne suis pas déçue, je trouve ça pas mal comme ambiance".

"FiestaCity, c’est chouette mais ça ne cache pas tout le reste"

Jo, amoureux de sa ville, est décçu de ce qu’elle devient alors il profite des bons moments comme à FiestaCity avec ses amis. ©- Cindy Thonon

Jo, a vécu à Verviers dès l’âge de ses 2 ans et il aime sa ville: "C’est une superbe programmation malgré les restrictions budgétaires qu’a subies le festival. C’est super les festivités comme FiestaCity mais ça ne cache pas tout le reste. Dans deux ans, on pourra faire Tomorrowland avec tout ce qu’on a démoli à Verviers ! J’aime quand même venir ici, profiter de la musique et le nouveau site est pas mal, c’est vrai".

"La gratuité attire et permet de profiter des restos de la région"

Élodie est ravie de pouvoir profiter d’un festival en famille avec son fils et sa maman. ©- Cindy Thonon

Élodie, originaire de Liège a découvert grâce une amie de la région verviétoise: "Déjà, le fait que ce soit gratuit c’est un bon argument, on en profite pour se poser et manger un bout dans la région. En plus, ici les boissons ne sont pas aussi chères que dans les autres festivals, ce sont des prix encore abordables. En plus, c’est assez pratique avec la poussette. Je contente de revoir Cali qui était déjà venu".

"J’ai déjà découvert cinq groupes que je ne connaissais pas"

Denis adore découvrir des nouveaux groupes et à FiestaCity, il se régale. ©- Cindy Thonon

Denis, originaire de Bierset aime découvrir les nouveaux groupes à Verviers: "On vient une fois voir et puis on continue. J’ai déjà découvert cinq groupes que je ne connaissais pas comme le tribute to Rammstein. Je n’avais jamais écouté ce genre de musique. C’est une sacrée découverte pour moi qui écoute le bougy. C’est juste dommage qu’il y ait moins de scènes, ça fait moins de groupes à découvrir".