FiestaCity 2023 : bilan positif pour l'édition de transition à Verviers (vidéo)

L’équipe de FiestaCity est satisfaite de cette édition de transition, avec un nouveau site et moins de scènes. Les incertitudes qui pesaient sur le festival verviétois gratuit se sont dissipées rapidement.

Cette nouvelle formule semble avoir séduit, à un détail près : les pierres dérangeantes du site Belgacom et le manque de places assises. L’objectif du festival est de dynamiser le centre-ville de Verviers, les commerçants et l’horeca, rappelle le président. L’idée est de pousser les festivaliers à ne pas rester sur le site des concerts mais à fréquenter les établissements verviétois aussi.

Et l’année prochaine ?

"On espère pouvoir retourner sur la place du Martyr." Ce ne sera pas la place Verte. "On a déjà essayé, l’acoustique est très mauvaise et la configuration ne permet pas d’accueillir le public dans de bonnes conditions". Le succès de cette édition a boosté l’équipe qui compte bien se lancer dans l’organisation des 20 ans de FiestaCity en 2024.