"J’aime le bordel, j’adore la Belgique, je suis Belge, je suis Belge !", a-t-il clamé à pleins poumons. Le ton était donné. Il était là pour partager son énergie avec le public ; il était là pour les spectateurs ; il était dans son élément comme à son habitude.

Ce showman n’a pas terni sa réputation en se jetant littéralement dans la foule. "Ce soir, nous allons faire la fête tous ensemble avec une énorme pensée pour vous et tous ces gens qui ont souffert lors des inondations", a-t-il déclaré pendant qu’il était porté au milieu du public, avant d’entonner quelques paroles de With or without you, de U2. La foule était ravie de voir Cali et Cali, ravi de revoir le public verviétois.

Suarez et l’accent verviétois

Marc du groupe Suarez, d’humeur taquine ce dimanche. ©EdA LABEYE Philippe

Suarez a mis le feu dimanche en début de soirée sur la scène principale. Il s’est amusé avec le public et ça s’est ressenti. Il n’a pas hésité à le titiller sur son accent. "Vous êtes les plus accueillants mais l’accent à Verviers, c’est violent." Il a d’ailleurs appris la différence entre l’accent verviétois et disonais, en déclarant qu’il préférait Verviers! Durant le show, une chanceuse, Mélissa, est montée sur scène et a chanté L’amour à la plage. Marc s’est aussi faufilé dans la foule pour participer à une énorme farandole avec le public avant de monter sur la tente de la régie et de remonter sur scène. Il est parti sur les airs italiens de Sarà perché ti amo.

Ce dernier jour de festival était consacré à la famille et à la chanson française. Avec le groupe hommage à Balavoine, Lipstick, ou encore le tribute consacré à Jean-Jacques Goldman, Envole-moi.

Les scènes postées rue du Collège et au Spirit of 66 ont continué à rencontrer leur public dimanche aussi.

