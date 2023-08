Soulagement pour l’école communale d’Ensival à quelques jours de la rentrée

Du côté de l’école concernée, la nouvelle était attendue avec impatience. “J’ai prévenu mes enseignants et on est hyper heureux car deux fois le projet a été reporté. Maintenant nos projets pédagogiques vont pouvoir se concrétiser, ce n’est que du positif !”, se réjouit la directrice de l’école primaire, Véronica Liz. La situation était compliquée tant pour les enseignants que pour les parents “depuis un an et demi. Les enfants, eux, s’adaptent encore assez rapidement”.

Pour rappel, un premier marché public avait été lancé et ensuite relancé car ce dernier comportait une part d’incertitude importante. L’entreprise concurrente non retenue, le fabricant Degotte, avait entamé un recours auprès du Conseil d’État pour contester l’attribution du marché.

Conséquence : l’exécution du marché public a été retardée. Après une procédure en urgence, la décision est tombée ce week-end, le Conseil d’État donne raison à la Ville de Verviers. La commande des modules préfabriqués pourra être lancée prochainement et les travaux de démolition dans un second temps.

L’entreprise qui n’a pas été retenue peut encore recourir à l’annulation cependant les démarches du côté de l’école communale peuvent déjà commencer.

Comme une vraie école !

Le corps enseignant ayant participé à l’élaboration des modules préfabriqués se réjouit de “cette magnifique nouvelle qu’on pourra annoncer aux parents qui sont restés. Après les inondations, ils ont vraiment fait preuve de patience et de confiance envers l’équipe pédagogique”, souligne la directrice.

Les enseignants vont récupérer de l’espace comme une salle de psychomotricité ou encore deux cours de récréation. “Les enfants vont pouvoir profiter de l’aménagement du parc Godin qui sera à côté.” Ce sont des perspectives motivantes pour l’encadrement pédagogique et les nombreux idées en attente.

De plus, les moments de partages avec les familles seront de nouveaux possibles dans ces installations. “On va pouvoir repenser à nos Fancy-fairs, nos soupers d’école, … On va retrouver le fonctionnement total d’une école, sans contraintes. On récupère une vraie école ! ”

À noter que la fabrication des modules devrait prendre environ deux mois. La directrice, elle, espère que tous pourront profiter de la nouvelle école temporaire d’ici la fin de l’année 2023 qui sera installée rue des Weines.