4 ans d'études pour devenir instit ou régent : « C'est toute la formation des enseignants qui est revisitée », dit Étienne Sottiaux (HELMo)

La réforme était en tout cas nécessaire. Elle a été laborieuse, elle n’est pas simple mais les objectifs sont ambitieux et je considère qu’ils sont pertinents. Maintenant, il faudra un temps d’adaptation car c’est une forme de révolution dans le paysage de la formation initiale. Historiquement, on se formait pour être instituteur à l’école secondaire supérieure; puis il y a eu la création d’une première année spécifique; puis d’une deuxième; puis d’une troisième. Ici, on est dans un changement de paradigme assez fondamental. Ça fait pas mal d’années que le monde politique se questionne sur une réforme de la formation initiale des enseignants, voilà, on y est. J’ai tendance à dire que c’est une réforme positive qui ne sera pas simple et qui devra sans doute être ajustée.

Est-ce que ça signifie que les instits et régents n’étaient pas assez formés auparavant?

D’abord, il faut savoir que c’est toute la formation initiale des enseignants qui est revisitée, réformée. C’est de l’actuelle maternelle ou préscolaire jusqu’à l’enseignement secondaire supérieur. La réforme touche les hautes écoles mais aussi les écoles supérieures des arts et l’université puisqu’on revoit également les masters didactiques et les agrégations.

Alors, est-ce que la formation était mauvaise jusqu’à présent? Non. L’étude de l’université de Saint-Louis à la base du chantier sur la réforme identifiait des faiblesses, donnait des points de vigilance. C’est du bon sens que de dire que le monde évolue à une vitesse vertigineuse. Il suffit de penser à l’émergence de l’intelligence artificielle qui va l’impacter très fortement. Face à ces évolutions, on doit pouvoir revoir les choses. Ne fût-ce qu’à cause des réformes de base du Pacte d’excellence puisque tous les référentiels ont été revus dans l’enseignement obligatoire. La logique de l’enseignement obligatoire étant modifiée, il fallait que les formations initiales soient adaptées et que le temps consacré à la formation des enseignants soit allongé. Il y a des dizaines d’années, un jeune sortait instituteur à 19 ans et il devait assumer une classe. Je crois que la réalité maintenant est totalement différente. Ça demande de disposer de compétences autres, qui ont évolué, sans laisser tomber les fondements du métier évidemment.

L’évolution de la société, du monde, fait qu’une année de cours supplémentaire est logique et qu’on passe en master, avec l’université de Liège?

Dans l’analyse faite par Saint-Louis sur les faiblesses du système, je vais caricaturer, mais c’était de dire que dans les formations universitaires, la dimension pratique n’était pas suffisamment présente et encadrée de façon professionnelle. Au niveau des hautes écoles, le constat était de dire qu’un enseignant devait être de plus en plus un spécialiste de l’apprentissage. Les connaissances que l’on a sur des théories qui sont l’aboutissement de recherches font que les enseignants doivent être outillés avec de la recherche universitaire aussi. C’est le but de la collaboration entre universités et hautes écoles qui sera un fait dans le cursus dès cette rentrée. L’objectif est que les universités à la proue des connaissances scientifiques puissent alimenter la formation des enseignants. L’enseignement est un métier difficile. C’est le métier qui demande le plus de décisions au quotidien. On attend donc un niveau d’expertise de plus en plus pointu.

Les études s’organiseront désormais en 3 sections. Pouvez-vous les expliquer?

Jusqu’à maintenant, on formait des instits préscolaires ou maternels pour les enfants de 2,5 à 6 ans; on formait des instits primaires de la 1re à la 6e année; et on formait des régents pour enseigner dans le degré secondaire inférieur. Ici, comme le Pacte pour un enseignement d’excellence structure les choses dans une optique de tronc commun et avec une forme de continuité, le diplôme des futurs instits et des futurs régents – mais qu’on n’appellera plus comme ça – s’articulera sur un empan élargi.

Les anciens enseignants préscolaires, aujourd’hui les S1, pourront enseigner de 2,5 à 8 ans; les S2, les enseignants primaires, pourront enseigner dès la 3e préscolaire; et les S3, les régents, comme ça existait pour l’éducation physique et les langues, pourront rejoindre l’enseignement fondamental pour le référentiel formation manuelle, technique, technologique et numérique.

« L’enseignement obligatoire, là où les étudiants vont en stage, devient aussi un vrai partenaire. » ©EdA Philippe Labeye

Les apprentissages reçus par les futurs enseignants vont aussi évoluer avec cette année supplémentaire?

La première évolution fondamentale, c’est le fait que les formations doivent être adaptées aux référentiels de l’enseignement obligatoire. Les référentiels ont rebalisé ce que tout enfant doit maîtriser à la fin du tronc commun (NDLR : jusqu’à 15 ans). On a donc un élément de cadrage fondamental.

Ensuite, il ne suffit pas de maîtriser les savoirs, il faut aussi maîtriser l’apprentissage de ces savoirs. C’est ce qu’on appelle la didactique, la méthodologie. À partir du moment où on augmente l’empan, il y a des points communs à toute action d’enseignement mais aussi des spécificités liées à la psychologie du développement, donc au profil des enfants et des jeunes à qui s’adresse l’enseignement.

Enfin, comme le Pacte veut renforcer l’idée d’équipe pédagogique, éducative, il est essentiel que dans la formation initiale, on ait des pratiques collaboratives où on apprend à travailler en équipe.

Vous avez abordé le point : avec les 3 sections, adieu les termes "instituteurs" et "régents". Que dira-t-on?

C’est une question qui se pose, oui, et on n’a pas encore la réponse. Le terme «régent» a disparu puisqu’on parle d’agrégé de l’enseignement secondaire inférieur et le terme «instit», lui, est bien ancré. Mais l’appellation des formations changeant, le reste va changer aussi. Ce sera peut-être «enseignant» pour tout le monde.

Comment décririez-vous l’enseignant de demain?

Il sera probablement encore plus pointu et polyvalent qu’aujourd’hui. Il faut que nos futurs enseignants soient quasiment des ingénieurs des apprentissages et soient aussi à même de gérer des groupes de plus en plus hétérogènes, tant sur le plan socio-économique que sur le plan des profils des apprentissages. Ça demande des compétences, des connaissances des réalités sociales. Le but est de rencontrer les attendus de société qui sont de donner une place à chaque enfant, chaque jeune, dans le système scolaire.

Un master en partenariat avec l’ULiège : « Une logique de partage des expertises »

Parmi les nouveautés dans ces études prévoyant trois années de bachelier et une de master, il y a ce partenariat avec l’ULiège incluant donc des cours universitaires tout au long de la formation. Comment s’est-il organisé?

En Fédération Wallonie-Bruxelles, nous sommes les seuls sur Liège-Luxembourg – notre consortium – à travailler en interréseau. C’est inédit et c’est un challenge. Sur Bruxelles et dans le Hainaut, la composante est officielle; sur Louvain, c’est du libre.

Depuis 2 ans, la collaboration avec l’université de Liège se construit de façon positive mais il y a des chocs culturels, en termes d’enjeux, oui. L’enjeu principal des unifs, c’est la recherche. La formation des enseignants a sa place mais ce n’est pas nécessairement une priorité dans les milieux académiques. On a eu la chance de collaborer avec des équipes rectorales qui ont fait en sorte que les acteurs qui sont intervenus pour construire la nouvelle formation soient extrêmement sensibilisés aux enjeux de la réforme. Il y a eu un vrai esprit d’ouverture, des deux côtés.

Partenariat en vue entre l'ULiège et HELMo. ©EdA Philippe Labeye

Quelle sera la place de l’université de Liège dans le cursus?

La formation en 4 ans représente 240 crédits et l’université prendra en charge 60 crédits. Le choix a été de faire intervenir l’université pour les 3 sections, de façon progressive : 5 crédits en bac 1; 10 en bac 2; 15 en bac 3 et 30 crédits en master. On a vraiment essayé, et on a abouti, d’être dans la logique du partage des expertises.

Et l’université vous apportera quoi?

Il y aura un peu de tout. En bloc 1 par exemple, les 5 crédits toucheront plutôt aux sciences humaines, c’est-à-dire à la sociologie de l’éducation, pour commencer à donner les clés de compréhension du système scolaire. Pour chaque année de cours, on est allé chercher le meilleur dans les composantes de l’université (à la faculté des sciences de l’éducation, à la faculté de psychologie, dans les formations didactiques des facultés, à l’Ifres (NDLR : l’Institut de formation et de recherche en enseignement supérieur)) pour que l’unif et la haute école soient complémentaires.

Dans l’année de master, où ce sera moitié-moitié pour les crédits, il y aura un grand changement dans le travail de fin d’année. Le travail de recherche prendra une plus grande place, pour atteindre le niveau 7 de formation puisque les étudiants seront « masterisés », et donc la dernière année verra l’apparition d’un mémoire.

Quel est le « plus » de travailler main dans la main avec l’université?

Il y a quand même une forme de reconnaissance de la complexité du métier d’enseignant. Il y a encore beaucoup de hiérarchie dans les diplômes de l’enseignement, ici, tout le monde fait un master. Les esprits chagrins diront « Oui, mais c’est un master en 4 ans, pas en 5 ». Un deuxième élément, c’est le fait de permettre à nos étudiants de travailler dans les milieux universitaires. En termes de valorisation personnelle, c’est un élément important. Les services universitaires alimentent leurs cours à partir de leurs recherches ou de leurs projets, c’est une façon de valoriser les études aussi.

À l’inverse, vous n’avez pas peur que l’université rebute certains?

C’est la grosse question. On a essayé d’anticiper et on a les yeux rivés sur les inscriptions en première année. On essaye d’expliquer le mieux possible ce qui va changer. Mais il faut quand même dire qu’en bac, ce n’est pas beaucoup de crédits sur l’année. On peut mettre en avant les apports positifs de l’université tout en rassurant les jeunes sur les types d’encadrement qui seront proposés car il y a l’image du grand auditoire universitaire qui peut effrayer.

Un élément qui prend plus de temps à faire connaître, c’est qu’on fait tout un travail, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur les modalités de l’année de master, notamment à cause du stage long qui fera quasiment plus d’un tiers de l’année, pour permettre de s’adapter au mieux aux réalités du métier. Oui, le master sera divisé en deux avec l’université mais cette année-là sera très encadrée. Le challenge, pour cette 4e année, c’est que la collaboration avec l’enseignement obligatoire soit fondamentale pour la réussite de la réforme. L’enseignement obligatoire, là où les étudiants vont en stage, devient aussi un vrai partenaire.

Jusqu’à maintenant, on était souvent dans une relation de « consommation », on plaçait les étudiants en stage, on retenait beaucoup des expériences négatives, moins des positives. Aujourd’hui, la volonté est une vraie collaboration entre tous les acteurs. Via la Cocofie (NDLR : la Commission de coordination de la formation initiale des enseignants), on va régler la contractualisation avec l’enseignement obligatoire et l’enseignement supérieur, c’est-à-dire négocier un cadre de collaboration dans un rapport win-win. On ne sera plus dans de la « consommation ». On doit se parler, créer des réseaux de collaboration. On est dans le même bateau.

"On noircit fort le trait mais la vocation dans l’enseignement existe toujours, oui." ©

« Le métier d’enseignant a du sens »

Le passage à 4 années de cursus est-il censé revaloriser le métier d’enseignant?

Socialement, oui. Maintenant, la question du manque d’attractivité de la fonction enseignante est complexe, pas nouvelle et pas unique en Fédération Wallonie-Bruxelles puisque la Flandre vit ça aussi, même plus que nous. Au-delà des sens communs, ça mérite une réflexion sur l’image qu’on donne de l’enseignant. La ministre Désir (NDLR : Caroline Désir, PS) a lancé une campagne de communication sur l’image qu’on donne aux jeunes du métier. C’est déjà bien mais les racines sont plus profondes, ça relève de la transmission de la représentation des parents et de la société sur le rôle de l’enseignant. Ce qu’on lit dans les médias, ce n’est pas toujours facile, même si on voit aussi des choses positives, mais la complexité du métier est apparente, le métier est gagné par des dérives légalistes, et il y a la question des salaires.

Justement, le master inclut aussi une revalorisation salariale?

Le gouvernement actuel a reporté la revalorisation salariale, cela dépendra donc de la prochaine déclaration de politique communautaire, dans une situation à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui n’est pas simple. Ce point sur les salaires, c’est un reproche qui est fait.

La logique voudrait que si on valorise un diplôme, le salaire suive.

Oui mais actuellement, ce n’est pas le cas. On verra ce que ça donnera après les élections.

"Ce métier contribue à ce que notre société devient." ©EdA Philippe Labeye

On critique souvent les enseignants et ils s’en plaignent d’ailleurs. Le métier séduit-il toujours autant?

On a encore beaucoup de jeunes qui ont la dimension «vocation» en eux, il faut le dire. On noircit fort le trait mais la vocation dans l’enseignement existe toujours, oui. On est dans une société où la dimension économique est importante, donc dans les choix d’études des jeunes, si on s’en tient aux salaires, ce n’est peut-être pas l’enseignement qui est privilégié. On est aussi dans un contexte de concurrence forte dans l’accès à l’information, on ne va pas parler des réseaux sociaux. Il y a l’intelligence artificielle qui débarque. On ne perçoit pas encore suffisamment les effets que va avoir le développement de l’IA mais ils seront colossaux, y compris dans l’enseignement, qui sait dans les 5-10 ans à venir. Donc les jeunes sont dans un contexte très particulier. L’École avec un grand «E» est une institution qui évolue mais lentement. Un jeune ne se projette peut-être pas dans un local classe comme c’était le cas dans le passé. Est-ce que ça correspond encore à la réalité du terrain d’ailleurs? L’école s’ouvre.

Maintenant que le Gouvernement a validé le nouveau référentiel de compétences, il faut mieux faire connaître les attendus au niveau du métier d’enseignant. Il ne faut jamais oublier qu’un enseignant prend des décisions sans arrêt mais c’est aussi quelqu’un qui doit gérer les groupes. C’est une dimension qui paraît pratique et concrète mais c’est une dimension du métier qui est fatigante.

Quel serait votre argument choc pour séduire?

Je ne vais pas reprendre la formule « C’est le plus beau métier du monde » mais quand vous comptez le nombre de jeunes, d’enfants qu’un enseignant va rencontrer dans sa carrière, vous vous rendez compte de la responsabilité et de l’impact qu’un enseignant peut avoir. On a tous le souvenir d’un enseignant qui a été là à un instant précis dans le parcours d’un jeune et qui a posé un regard positif peut-être à un moment compliqué. Le métier d’enseignant a du sens. C’est sur ça qu’il faut insister. L’enseignant aura devant lui un jeune avec qui partager des apprentissages, c’est donc son avenir qu’il va jouer. Ce métier contribue à ce que notre société devient.