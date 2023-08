FiestaCity: c’est parti pour 3 jours de musique à Verviers

Si elle est qualifiée par Bernard Piron, président de l’ASBL Verviers Music, "de transition" (afin de maintenir la viabilité de l’association), cette édition propose malgré tout une affiche prometteuse.

Jour 1

Le vendredi, FiestaCity s’ouvrira avec Stereo Grand, à 17 heures, avant d’accueillir Atomique Deluxe, Reise Reise, groupe de tribute de Rammstein (qui ne manquera pas d’ajouter de la pyrotechnie à son show) et DJ Daddy K. Celui-ci assurera l’ambiance dès 23 h 30.

Jour 2

Samedi, la programmation se voudra plus rock avec Dr Buzz, groupe de la région, Manu Lanvin & the Devil Blues, Thomas Frank Hopper et Machiavel, accompagné du chanteur Kevin Cools. À 23 h 45, le clou du spectacle sera offert par le groupe britannique The Rubettes, qui fera le déplacement avec Alan Williams, le chanteur d’origine, pour interpréter leurs plus grands tubes, dont le fameux Sugar Baby Love.

Jour 3

Pour le dernier jour de FiestaCity, c’est la chanson française qui sera mise à l’honneur. L’après-midi débutera dès 15 heures avec Lipstick (tribute to Balavoine) et Envole-moi (tribute to Jean-Jacques Goldman). Le groupe belge Suarez, qui n’en est pas à sa première venue à Verviers et au festival, montera sur scène à 19 h 15. Dernière tête d’affiche dévoilée, Cali, à la réputation de bête de scène (il l’a encore prouvé aux Francofolies de Spa en juillet dernier), viendra enflammer la scène du site Belgacom et faire chanter le public à tue-tête. À voir dès 21 h 30.

Les Verviétois attendent avec impatience cette nouvelle édition de FiestaCity. ©EdA LABEYE Philippe

Trois scènes, 38 concerts, tous gratuits

Pour rappel, cette année, la géographie de FiestaCity est quelque peu revue. Pas de scène place du Martyr ou place Verte. Avec l’installation de la scène principale sur le site Belgacom, il a été décidé d’en placer une 2e rue du Collège, près de la statue du Marchand de Ploquettes. On pourra notamment y applaudir Antoine Simar, le samedi à 1 heure. La 3e scène sera, elle, au Spirit of 66, place du Martyr. Elle verra défiler les talents du festival off.

Au total, ce sont plus de 38 concerts gratuits qui sont prévus durant ces 3 jours festifs. Des stands de nourriture et de boissons seront présents pour permettre aux festivaliers de se restaurer. Un podium réservé aux personnes à mobilité réduite sera installé aux abords de la scène principale (accès rue des Sottais).