FiestaCity 2023 : coup d’envoi pour le festival gratuit à Verviers

Le groupe belge a su motiver les festivaliers présents sur le site en jouant quelques titres de son nouvel album It’s alright, sorti en mai de cette année. Le site Belgacom a vu défiler après Stereo Grand, pour cette première journée, le groupe de rock Atomique Deluxe toujours avec la même énergie, suivi d’un groupe hommage attendu pour son show pyrotechnique Reise Reise tribute to Rammstein. Pour terminer la soirée comme en boîte de nuit à ciel ouvert, c’est le DJ belge qu’on ne présente plus, DJ Daddy K qui va enflammer la scène.

Atomic Deluxe ne s’est pas fait prier par le public pour partager l’énergie rock qu’on lui connaît. ©Romain RIXHON

Après une semaine de dur labeur, les spectateurs ont également pu découvrir quelques jeunes groupes sur la scène rue du Collège (nouvel emplacement) issus du pôle musique de la Province de Liège, Sphères sonores. Constantine est le premier groupe à s’être jeté à l’eau avec son univers art pop/rock indé et c’est Empty Head qui va clôturer la première journée sur cette scène découverte. Du côté du Spirit of 66, la formule n’a pas changé, même scène, même style, même public. Les murs de cette mythique salle de concerts, située sur la place du Martyr, ont commencé à vibrer sous la chaleur des notes de blues du groupe Blue’s Turtles et va refermer ses portes avec le public de June s’story.

Vive FiestaCity!

"Quel sprint !", a lâché le président de l’ASBL Verviers Music Festivals, Bernard Piron. Il a rappelé les péripéties qui ont précédé le festival verviétois dont le court délai et le budget "étriqué". Il a remercié chaleureusement les bénévoles pour ensuite scander: "Vive la fête, vive la musique et vive FiestaCity". Le bourgmestre f.f., Alexandre Loffet (PS), lui, a salué l’adaptation de l’équipe organisatrice de mettre sur pied un tel événement en si peu de temps "sur un site différent et avec une programmation qui est de qualité". Les organisateurs espèrent que la météo sera de leur côté samedi et dimanche pour la suite du festival. Mais ils se réjouissent déjà de cette belle première journée.

Premier jour FiestaCity 2023

Retrouvez le programme complet ici.