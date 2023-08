Pasha, un tout nouveau bar à cocktail et tapas à Verviers

L’idée de base, outre la manque de place à la Bouchée d’Ailleurs, "c’est que les gens puissent, par exemple, prendre leur apéro ici puis venir manger un bout au restaurant qui est à quelques dizaines de mètres. Sans oublier qu’avec cette ouverture, nous souhaitons soutenir notre ville de Verviers. Car pour les personnes âgées entre 20 et 50 ans, il n’y a quasiment pas d’endroit où l’on peut prendre un verre sympa."

Au niveau de la carte, "on a pas mal de cocktails. Au niveau des bières, on a beaucoup de produits locaux également. Ensuite, on a une grande carte de tapas. On voulait créer un concept de tapas plus à notre sauce qu’à l’espagnole. Un peu comme ce que nous faisons à notre restaurant, pour que cela touche tout le monde." Pasha est ouvert du jeudi au dimanche en soirée, avec une cuisine qui restera ouverte de manière tardive.