Des bénévoles ont créé une aire de jeux pour enfants au parc Godin

Depuis le début de semaine, une partie du parc Godin est en travaux. Plusieurs bénévoles s’activent à l’aide de machines pour créer une toute nouvelle plaine de jeux dans le parc niché au cœur d’Ensival pour les enfants. Avec notamment un amphithéâtre et des modules de jeu en bois. "Ce sont des travaux qui sont réalisés par des bénévoles qui viennent de Flandre, et plus précisément de quatre communes autour de Louvain, détaille le bourgmestre f.f., Alexandre Loffet. Ils se sont mobilisés pour avoir l’idée, pour chercher les fonds et pour venir faire tout le travail. Il y a eu, en tout, une trentaine de personnes qui se sont succédé pour venir travailler dans le parc Godin. D’abord pour l’assainir puis pour aménager les jeux. Et ils reviendront encore dans quelques semaines pour ressemer de l’herbe tout autour. C’est un travail considérable qui a été fait et qui bénéficiera aussi aux enfants de l’école communale d’Ensival lorsqu’ils intégreront l’école temporaire et les modules qui seront installés dans le parc."