Piano et chocolat au festival Jazz à Verviers

Cette 17e édition, qui se tiendra du 8 au 30 septembre 2023, a choisi comme fil conducteur le piano. Parmi les têtes d’affiche, on retrouve notamment le trio de jazz manouche Schmitt-Dupont-Iannello, David Enhco et Marc Perrenoud, venus de Suisse, ou encore le saxophoniste belge de renom Fabrice Alleman qui rendra hommage à Chet Baker avec Nicola Andrioli au piano et Jean-Louis Rassinfosse (qui a d’ailleurs eu le privilège de jouer avec le célèbre trompettiste américain) à la contrebasse.

Le 9 septembre, le Centre touristique de la laine et de la mode accueillera le Charlier-Sourisse-Winsberg quartet. "André Charlier vit et fait sa carrière en France mais il faut savoir qu’il est d’origine verviétoise, note Béatrice Pottier. Ce sera une sorte de retour aux sources pour lui."

En plus de retourner aux Temps Mêlés, rue du Manège à Verviers, au Malmundarium de Malmedy (pour le concert-repas) et au Kino Corso à Saint-Vith, le festival investira un nouveau lieu emblématique verviétois: le Théâtre du Peigné, place du Marché. "C’est un endroit que beaucoup de Verviétois ne connaissent pas et qui est idéal pour faire du jazz." Il servira d’écrin à un spectacle inédit de Marlène Dorcéna intitulé La Femme chocolat. "C’est un projet autour du chocolat qu’elle avait présenté à Rochefort, avec une amie chocolatière", raconte l’administratrice. Ici, c’est avec Jean-Philippe Darcis, partenaire de longue date de l’événement, qu’elle collaborera. "Les spectateurs recevront une réglette avec des chocolats. Marlène interprétera des morceaux selon l’intensité des chocolats. Un moment euphorique", assure Béatrice Pottier.

Enfin, le prix des places se veut toujours démocratique et oscille entre 18 et 25 €. La gratuité reste de mise pour les moins de 12 ans.

9 concerts dans 5 lieux de l’arrondissement

La programmation de Jazz à Verviers se veut une fois de plus éclectique, avec des artistes du monde entier.

Vendredi 8 septembre

Schmitt-Dupont-Iannello trio, jazz manouche inspiré des années 20-30, avec Samson Schmitt (guitare), Joachim Iannello (violon) et Johan Dupont (piano), à 20 heures au Centre touristique de la laine et de la mode (CTLM), à Verviers.

Samedi 9 septembre

Charlier-Sourisse-Winsberg quartet, Le Monde à l’envers, avec André Charlier (batterie), Benoît Sourisse (piano), Louis Winsberg (guitare) et Jean-Michel Charbonnel (contrebasse), à 20 heures au CTLM.

Vendredi 15 septembre

Fabrice Alleman en trio, Spirit one clarity, inspiré de l’univers de Chet Baker, à 20 h 30 aux Temps Mêlés à Verviers.

Samedi 16 septembre

Marlène Dorcéna, La Femme chocolat, à 20 heures au Théâtre du Peigné à Verviers.

Samedi 23 septembre

Olivier Chavet en quintet, Racines entre le jazz et la nature, concert-repas, à 20 heures au Malmundarium à Malmedy.

Vendredi 29 septembre

Anne Wolf quatuor, à 20 heures au Kino Corso à Saint-Vith. Suivi par David Enhco et Marc Perrenoud, avec Chet.

Samedi 30 septembre

Ivan Paduart en quartet, Inner travels, à 20 heures au Kino Corso à Saint-Vith. Suivi de Grégory Privat trio, avec Soley.

Infos et réservations: www.jazzaverviers.be