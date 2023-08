La météo changeante de cet été réjouit le Moviemills de Malmedy et le Ciné-Versailles de Stavelot

Le début du mois de juillet très chaud a laissé place à un été pluvieux fin juillet, des conditions presque idéales pour les salles du grand écran. "On peut le qualifier d’exceptionnel. On a eu trois éléments favorables: une bonne programmation, une météo pluvieuse qui a incité les spectateurs à venir et les vacances scolaires", détaille Charles Gilson, directeur du Moviemills de Malmedy.