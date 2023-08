Immersion dans le centre de réalité virtuelle à Verviers

Dans l’arrondissement verviétois, Unlimit Virtual Reality situé Boulevard des Gérardchamps, 12 à Verviers est le seul à proposer ce type d’activité sur une surface de 25m2. "On n’a pas encore fait mieux que cet équipement-là", indique Francisco Martin, le responsable.

Expérience immersive

C’est tout un équipement technologique que les joueurs doivent revêtir pour plonger dans l’univers. À savoir, un casque muni visuellement et auditivement, qui vous isole complètement de la réalité, ainsi qu’un gilet qui apporte des sensations supplémentaires. "Il faut que ce soit synchro avec le jeu et le système. Par exemple, quand je reçois une bombe ou autre chose dans le jeu, c’est mon gilet qui doit vibrer pas celui du voisin qui est à côté de moi." Un micro s’ajoute au lot, il permet de communiquer avec ses coéquipiers ou avec Francisco en cas de problème. Cet accoutrement léger permet de repérer les autres joueurs et ressentir de véritables sensations. Dans ces univers, vos mains sont parfaitement repérables.

Parfois, le virtuel a un impact plus important sur certains joueurs. "Quand on regarde la plateforme, elle est assez banale. Pour ceux qui jouent, c’est tout différent. Par exemple, sur les hauteurs du temple (NDLR: dans un jeu d’aventure), on se retrouve parfois sur une partie de mur. Je me souviens d‘une dame qui était tellement pétrifiée qu’elle a commencé à “marcher” à quatre pattes sur le mur virtuel. Ça m’a beaucoup amusé parce que forcément, moi je ne l’ai pas vue sur le mur, je l’ai vue sur le sol." Bien que les sensations soient décuplées, il confie qu’il y a très peu de personnes qui ont des nausées, "Il y en a eu deux en trois ans".

Destiné à qui ?

À partir de 7 ans jusqu’à… "J’ai eu une personne de 94 ans qui est déjà venue. Elle était bien entourée de sa famille et ça s’est bien passé." Francisco privilégie les jeux collaboratifs. "Les enfants ont parfois une vision du jeu que les parents ou les grands-parents n’ont pas. C’est différent, c’est ça que je recherche, qu’il puisse partager quelque chose ensemble." Il ne faut pas être un joueur invétéré pour tester insiste Francisco: "ici, il faut le voir comme un jeu de rôle".

Actuellement, trois types de monde sont possibles: le Lunarscape (escape room), Temple Quest (aventure) ou Mission Z2 (action).

Infos & réservations: www.unlimitvr.be ou au 0486799361.