Le restaurant La Menuiserie, situé dans le village de Champagne à Waimes, a fermé ses portes le 14 août dernier. Et ce, pour une durée indéterminée. "En effet, après plusieurs années passées à nous régaler, notre chef David a décidé il y a peu de prendre une autre route, précise le restaurant sur sa page Facebook. Nous le remercions pour sa contribution et lui souhaitons le meilleur ! À ce stade, nous ne sommes pas parvenus à lui trouver un remplaçant à la hauteur. Pour l’avenir, nous gardons l’envie de vous retrouver, mais nous allons prendre le temps de réfléchir à la meilleure forme possible: pour notre équipe, pour nos chers clients et amis mais aussi pour répondre au mieux aux nouveaux besoins de cette époque changeante."

Verviers: L’Hôtel des Ardennes est à remettre

Établissement hôtelier bien connu de Verviers, l’Hôtel des Ardennes, situé devant la gare de Verviers-Central, est à remettre. Les patrons ayant envie de profiter d’une pension bien méritée, ils remettent leur hôtel. L’établissement restera ouvert jusqu’à la potentielle reprise.