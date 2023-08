Françoise Voisin réalise une fresque sur l’industrie textile, à l’ancienne usine Martin Frères, à Verviers

"C’est un projet que m’a proposé Jean-Pol Bollette (NDLR: de la société Green Construct, qui est en train de rénover et reconvertir cette ancienne usine en espaces de bureaux). J’avais déjà réalisé pour lui une fresque à l’Espace 58. C’était une suite logique, raconte-t-elle. Il est passionné d’histoire, de patrimoine et des personnes qui y ont contribué. Nous avons discuté ensemble de l’histoire du bâtiment et je lui ai proposé une fresque sur l’histoire verviétoise, principalement sur l’industrie lainière."

Trois fresques en une

Contrairement aux fresques qu’elle réalise d’habitude, celle-ci n’est pas horizontale mais verticale.

La fresque en cours de réalisation par Françoise Voisin. ©Osmoze

Elle nous la décrit: "Je l’ai donc conçue en trois paliers. Celui du haut, par lequel j’ai commencé, illustre l’échange commercial de la laine, sur la place de l’hôtel de ville. Le palier central, ce seront des représentations au sein même des entreprises, avec le travail de filature. Je me suis basée sur beaucoup de recherches, notamment au Centre touristique de la laine et de la mode, ainsi qu’au Solvent, où j’ai pris des photos de machines, il fallait que ce soit cohérent par rapport à l’époque florissante de l’industrie textile verviétoise, au XIXe siècle. Enfin, le palier inférieur, qui sera terminé pour la fin du mois d’août, évoquera l’import-export des balles de laine."

Une fresque de 14 mètres de haut sur 8 mètres de large. ©ÉdA LABEYE Philippe

Perchée sur son échafaudage, après la longue période de pluie, Françoise Voisin a repris son œuvre, qui est sa deuxième plus grande. Elle a déjà réalisé la fresque à l’intérieur du cinéma Pathé, à Verviers, sur le thème d’Alice au pays des merveilles, ainsi que, récemment, celle avec des casques de pilotes, au circuit de Francorchamps. Mais son plus gros chantier reste, pour le moment, et dans un autre registre, "la restauration de la chapelle du château de Vendargues, dans le sud de la France, à Caissargues, en Camargue".

Sa nouvelle fresque, elle, fera partie intégrante du parcours des fresques verviétoises.