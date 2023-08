Un centre de tri et de concassage à Stembert ? Les riverains craignent les nuisances

Depuis le 18 juillet dernier, une enquête publique est ouverte pour une demande de permis pour la construction et l'exploitation d’un centre de tri et de concassage, rue Bronde, juste à côté du Recyparc à Stembert. C’est l’entreprise de construction de Jalhay, Terrac SRL, qui vise ainsi à y traiter ses déchets. Ce projet génère de nombreuses craintes auprès des riverains qui ont partagé, la semaine dernière, une pétition chez les commerçants locaux. "C’est un zoning d’accord, il y a des entreprises qui viennent s’installer, c’est normal. Il y a notamment le Recyparc qui génère des allers et venues de voitures avec remorque etc. Mais ce cas-ci est différent… il s’agit de nuisances beaucoup plus importantes !", débute Martine Garnier, qui habite rue Bronde depuis 2008, à 150 mètres à vol d’oiseau du futur centre de tri.