Entre l’urbex qui consiste à explorer des lieux abandonnés et l’univers des jeux vidéo, le paintball Verviers semble occuper une place particulière. L’ancienne Carderie Verviétoise désaffectée, située rue de la Station, en face de l’hôtel Verviers abrite un paintball intérieur. Sa surface est imposante, étalée sur 4 500 m2 et répartie sur trois étages: la cave, le rez-de-chaussée et le premier étage. Ce qui semblerait le classer comme le plus grand paintball indoor de Belgique.

Entre le décor urbex de l’usine abandonnée et l’univers du jeu vidéo, c’est un dépaysement total suivant les scénarios proposés. ©EdA LABEYE Philippe

Au rez-de-chaussée, l’espace dispose de deux carcasses de voitures "pour faire plus réalistes" et de nombreux bidons permettent aux joueurs de se protéger des attaques. Ensuite, à l’étage la pièce est plus vaste, "ici, c’est le match à mort où ils se canardent, ils adorent ça", commente Ercan Sancak. Quand les groupes sont plus petits, le moniteur délimite le terrain "pour que ça reste amusant et qu’il ne passe pas leur temps à se chercher dans le bâtiment".

Une activité qui semble rencontrer un joli succès. ©EdA LABEYE Philippe

Le côté urbex, "c’est ça qui lui donne son charme", attire différents publics. Le site accueille des enterrements de vie de jeune fille ou de garçon, des anniversaires, ou encore des sorties entre amis. Les différents scénarios, proposés en fonction du nombre de joueurs et de leur âge, semble être un atout supplémentaire qui contribue au succès de cette activité.

Paintball à Verviers: entre urbex et jeux vidéo ! (Photos)

Et côté pratique ?

Le port du masque de protection est obligatoire dans toutes les salles de tirs. ©EdA LABEYE Philippe

Le paintball indoor de Verviers est accessible à partir de 16 ans. L’activité est idéale en famille avec des ados ou entre amis. Les consignes de sécurité sont claires pour éviter tout accident. Il reste d’ailleurs un seul toboggan dans les salles de tirs pour justement maximiser la sécurité, signale le moniteur.

Comment ça se passe concrètement ? "On donne rendez-vous aux groupes sur le parking de l’Hôtel Verviers, à qui appartient le bâtiment, et on vient les chercher à pied pour rejoindre l’usine désaffectée", informe Ercan Sancak. Une fois sur place, un casque, une combinaison, une arme et des munitions sont distribués à l’ensemble des joueurs. En fonction des scénarios, les joueurs sont dirigés dans l’une ou l’autre pièce de l’ancienne carderie verviétoise et la partie commence. À noter que cette activité est proposée par Coo Adventure qui propose de nombreuses activités à réaliser dans l’arrondissement verviétois comme le shooting academy ou encore le e-Scooter.

Info & réservations: www.coo-adventure.com