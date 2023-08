C’était la grande journée de l’année pour les Intimes carabiniers stembertois ce samedi après-midi. Et pour cause, il s’agissait du tir au roy annuel qui se déroulait dans ses installations de la rue des Champs, situées derrière les salles de la Tanière des Leûps.

Mais ces festivités stembertoises ont débuté… du côté de Lambermont ! Car l’année dernière c’est Françoise Krins, alias Framby, qui avait été élue reine. Et comme le veut la tradition, une réception se tient toujours au domicile du précédent roy ou reine du tir.

Ainsi, après un tour en bus des TEC loué pour l’occasion et un premier petit cortège du côté de Lambermont, les Intimes carabiniers sont revenus à Stembert pour un second cortège. Emmenés par la Société Royale les Fanfares de Baelen, les participants ont sillonné l’hyper-centre du village en passant par la rue de l’Église, la rue du Perron ou encore l’avenue Fernand Desonay et la rue des Champs pour rejoindre la plaine de tir.

Un tir qui fut marqué par des conditions météorologiques défavorables mais qui n’ont toutefois pas fait trembler davantage l’oiseau qui était perché du haut de sa boîte. Mais qui ont allégrement allongé le concours qui a dû être stoppé samedi en fin de journée pour reprendre ce dimanche matin.

À propos du concours, comme de coutume, il fut donc animé. Et après 850 munitions en 50 tours (44 tours le samedi et 6 ce dimanche matin), c’est à nouveau Françoise Krins qui l’a emporté. Avec une deuxième couronne d’affilée, la reine Framby est ainsi devenue l’impératrice Framby comme le veut la coutume !