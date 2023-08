C’est quoi, le problème de ramassage des poubelles dans certaines rues de Verviers ?

"J’ai déjà rouspété plusieurs fois auprès de la Ville et aussi d’Intradel mais le problème persiste", constate-t-il, en ne sachant plus à quel saint se vouer, lui qui est aussi président de la maison de la laïcité de Verviers.

Le ramassage dans les rues en cul-de-sac

"Je n’incrimine pas la Ville de Verviers, je sais que le bourgmestre Alexandre Loffet et l’échevin de l’Environnement, Jean-François Chefneux, interviennent à chaque fois auprès d’Intradel, ni même les agents avec qui je prends contact chez Intradel. Mais il y a visiblement un problème, de la part de certains de ses agents ou de son sous-traitant. Car le manque de ramassage ne se produit pas uniquement dans ma rue mais aussi par exemple chez mon beau-père, qui habite rue du Haut-Tombeux, et d’autres encore. On m’a d’ailleurs confirmé chez Intradel qu’il y avait beaucoup de plaintes venant de Stembert et qu’il y a visiblement un vrai problème. Peut-être est-ce dû au fait qu’il y a beaucoup de rues en cul-de-sac, comme chez moi. Le camion de ramassage ne saurait y faire demi-tour et doit donc venir en marche arrière, ce qui peut poser problème, c’est logique. Mais peu importe, moi, ce que je vois, c’est que la taxe pour le ramassage a augmenté avec les conteneurs et que le service n’est plus rendu au citoyen. On a beau me dire chez Intradel qu’il y a pour le moment beaucoup d’étudiants qui travaillent au ramassage mais ce n’est pas mon problème !"