Ces jeunes qui croient en Verviers (4/5) | Thomas Kern : "Je veux prouver aux jeunes que Verviers n’est pas mort !" (vidéo)

Si le concept fonctionne si bien, c’est aussi parce que Thomas Kern l’a pensé comme il l’aurait voulu, en tant que jeune fêtard: "L’Annexe, c’est entre le bar décontracté et classe et la boîte de nuit: à tout moment, ça peut partir en fête avec tout le monde qui danse !", explique le jeune entrepreneur.

Lors de la création de l’Annexe en août 2022, Thomas Kern se rappelle cependant des nombreuses mises en garde et doutes quant à la localisation de son bar à Verviers. "Au début, les gens pensaient que ça n’allait pas fonctionner mais moi, j’y ai toujours cru et je voulais leur prouver que Verviers n’était pas mort. Avant, tout le monde prenait sa voiture pour sortir à Liège. Maintenant, les clients me remercient de ne plus devoir faire un si long trajet juste pour boire un verre", insiste-t-il.

Le pari restait toutefois risqué, puisque Thomas Kern a commencé les travaux d’aménagement du bar lorsqu’il était encore aux études. Ensuite, pour s’assurer financièrement, il a jonglé entre un emploi de délégué commercial en semaine et son travail de tenancier de bar le week-end.

Un rythme soutenu qui a quasiment eu raison de lui: "J’étais épuisé et j’ai failli tomber en burn-out. J’ai décidé de quitter mon job principal pour me concentrer uniquement sur mon bar et je ne le regrette pas", assure-t-il.

Aujourd’hui, Thomas Kern est fier de son projet et il ne déménagerait son bar pour rien au monde. "Cela a toujours été une évidence pour moi de rester à Verviers. Je réfléchis même à lancer un deuxième projet ici, peut-être un rooftop…", nous a-t-il confié.