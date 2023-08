Pour le comité organisateur, Claude Orban en explique la raison: "Les conditions climatiques difficiles et trop humides n’ont pas permis à l’agriculteur de faire sa récolte normale et de créer les 220 bottes de paille dont nous avons besoin pour la sécurité des concurrents et des spectateurs. L’agriculteur a besoin de 4 ou 5 jours de (temps) sec afin de récolter et de créer les petites bottes de paille sèche (et) il reste très peu d’agriculteurs qui fabriquent encore des petites bottes de paille…"

Les organisateurs (la Royale Jeunesse Sportive de Stembert, l’Entente Stembertoise FC, les Guides de Stembert et l’amicale des fêtes de Stembert) ont sollicité auprès du collège communal de Verviers de pouvoir organiser la 25e édition de leurs courses à savon le 3 septembre. La date doit donc encore être confirmée.