Ces jeunes qui croient en Verviers (2/5) | Carly Magis, jeune danseuse et entrepreneuse verviétoise

Aujourd’hui, l’école installée dans la rue du Moulin, en Hodimont, accueille près de 350 élèves encadrés par 16 professeurs. "Jamais je n’aurais pensé que mon projet prendrait autant d’ampleur, s’exclame la jeune directrice. J’étais toujours aux études quand j’ai décidé de me lancer et je pensais avoir maximum 50 élèves !"

Si l’école s’est d’abord développée à Petit-Rechain, Carly Magis n’a pas hésité lorsque l’opportunité s’est présentée de se rapprocher du centre-ville verviétois, en prenant possession des anciens locaux du célèbre studio de Fabienne Henrot, en Hodimont. Après le départ de l’école concurrente et le passage inopportun des inondations, les lieux ont rapidement été investis par CMotion. De quoi ravir les jeunes danseurs et danseuses, qui bénéficient désormais de trois salles entièrement repeintes. "C’est un luxe d’avoir autant d’espace sur Verviers ! ", se réjouit-elle.

Malgré les appréhensions que le centre-ville de Verviers, et en particulier le quartier de Hodimont, suscite encore chez certains, Carly Magis ne pouvait pas rêver meilleure localisation pour son école. "Mes cours sont beaucoup plus accessibles pour mes élèves et cela permet aussi de diversifier ma clientèle, c’est super !", explique-t-elle, enjouée à l’idée de travailler avec de nouveaux profils.

"On a beau dire que le centre-ville est mort, ses habitants ne le sont pas, eux ! Ils attendent ce genre d’initiative avec impatience. Je ressens vraiment une forte demande pour mes cours dans la région, j’ai une liste d’attente énorme ! ", appuie la professeure et chorégraphe verviétoise. Au vu de l’attrait actuel pour ses cours de danse (et de sport) et malgré une certaine concurrence, Carly Magis ne compte pas quitter Verviers de sitôt. "J’ai également un lien personnel très fort avec Verviers, puisque j’y ai toujours vécu. Ici, je me sens soutenue et en sécurité, j’ai vraiment confiance dans l’avenir de cette ville."

-> Retrouvez le 1er portrait de cette série ici : Roman Rusin: " Lancer son projet à Verviers, ça fonctionne ! "