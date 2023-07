La Maison Croix-Rouge de Verviers à nouveau cambriolée: on a essayé d’y voler le coffre-fort… vide

André Rouffart, le président de la Maison Croix-Rouge de Verviers, et un autre bénévole, qui habite juste à côté et qui a été aux premières loges lors des déclenchements de l’alarme, Jean-Marie Demortier, rembobinent les faits: "On s’est d’abord aperçus que les fils avaient été coupés quand, à la fermeture, à 17 heures, la secrétaire a fermé le volet et que l’alarme s’est déclenchée. On a pensé la désactiver, mais l’installateur a programmé le système pour maintenir l’alarme à l’intérieur et ne la désactiver que pour le volet. On pressentait que ces fils coupés ne disaient rien de bon."

La suite leur donnera hélas raison: "À 3 h 45 du matin, l’alarme intérieure s’est déclenchée, signalant une intrusion."

Les cambrioleurs ont forcé le volet puis une porte vitrée à l’entrée. ©

Entre-temps, les cambrioleurs étaient parvenus à forcer et décrocher une des portes vitrées à l’entrée.

La vitre de la porte du secrétariat a volé en éclats. ©

Comme s’ils connaissaient les lieux, ils s’étaient dirigés vers le secrétariat dont ils n’avaient pas réussi à forcer la porte. Mais qu’à cela ne tienne, ils en avaient brisé la vitre, là aussi. Alors que l’alarme s’était déclenchée, ils ont foncé vers l’armoire où se trouve le coffre-fort. Heureusement, il est scellé et ils n’ont donc pas pu l’emporter. "De toute manière, on n’y laisse jamais d’argent", tourne les mains au ciel un André Rouffart qui se dit choqué.

Fermeture forcée

Même si les malandrins n’ont finalement rien pu emporter, en s’enfuyant avant l’arrivée de la police, tout cela engendre des coûts pour la Maison Croix-Rouge de Verviers, ainsi que des désagréments pour ses bénéficiaires: "Il y a la franchise de l’assurance. Et puis, tant que le volet et la porte d’entrée ne sont pas réparés, on ne peut pas ouvrir, ni la Vestiboutique (ce qui nous fait une perte de vente de 1 000 €), ni notre bar à soupes. Tout le monde est puni: on est tous bénévoles et on donne du temps pour aider des gens précarisées", soupire André Rouffart, qui espère que les réparations seront terminées pour ce jeudi, afin d’enfin pouvoir rouvrir.