Ces jeunes qui croient en Verviers (1/5) : "Lancer son projet à Verviers, ça fonctionne !"

Créer sa propre entreprise est aussi l’opportunité pour ce jeune entrepreneur de suivre les traces de sa maman, indépendante à Verviers depuis 30 ans. "Elle gère son propre salon de beauté et a très bien ré ussi, donc je me suis dit, pourquoi pas moi ? Je me suis lancé !" Malgré la période de confinement et les inondations, le projet de Roman Rusin se porte plutôt bien puisque GoLenguas entamera déjà sa quatrième année en septembre prochain. "Je suis la preuve vivante que lancer son projet à Verviers, ça fonctionne !"

Même s’il reconnaît que le centre-ville verviétois n’est plus ce qu’il était, Roman Rusin considère que son potentiel est énorme. "Tout dépend de la motivation de ceux et celles qui investissent à Verviers. Mes clients viennent majoritairement des hauteurs de Verviers, de Spa ou d’autres villes aux alentours, c’est la preuve qu’on peut encore amener des gens dans le centre-ville en proposant un service de qualité !"

Roman a toujours vécu à Verviers, et ne compte pas partir de sitôt. ©-A.M.

En dehors de ses cours, ce passionné de langues étrangères propose aussi plusieurs activités d’apprentissage dans la région. Lors d’un stage en anglais, il a notamment emmené les enfants en balade le long de la Vesdre. L’occasion pour eux d’apprendre le vocabulaire lié à la nature et à l’écologie tout en (re)découvrant le centre-ville. En septembre, Roman Rusin ouvrira une nouvelle école de langues à Liège mais il l’assure, "Verviers restera mon projet principal. Je ne partirai jamais d’ici !"

Roman Rusin, un état d’esprit tourné vers le local

En dehors de son projet professionnel, Roman Rusin désire aussi s’investir personnellement à Verviers.

L’attache du jeune Verviétois pour l’ancienne cité lainière va bien au-delà de son école de langues. Que ce soit pour acheter ses livres de cours, faire des photocopies ou aller au restaurant, Roman Rusin est particulièrement attentif à l’idée de faire vivre les commerçants verviétois. "Je pousse aussi mes élèves à aller chez eux pour acheter ce dont ils ont besoin. C’est aussi comme ça qu’on fait vivre notre ville", ajoute-t-il, confiant quant à l’avenir de Verviers.

Même si consommer local est remis au goût du jour depuis plusieurs années déjà, c’est également une façon pour Roman Rusin de se faire connaître dans la région. "C’est comme ça que se fait le bouche-à-oreille. C’est un peu comme une économie circulaire, mais au niveau local : plus tu donnes et plus tu recevras en retour. " Un état d’esprit qu’il aimerait que davantage de jeunes Verviétois adoptent. "Il faudrait que les jeunes restent à Verviers et investissent dans leur ville. J’entends souvent que Verviers, c’est mort et que c’est la pire ville du monde. C’est faux! Moi j’adore Verviers et c’est possible de réussir ici."