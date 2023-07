"Ça s’est passé à l’ouverture. Il semblerait que la jeune vendeuse (NDLR: de la boutique Or et Argent de la rue du Brou) ait été menottée dans la cave. Il aurait ensuite pris la marchandise dans le magasin et il serait parti tranquillement. À cette heure-là, il n’y a pas grand monde dans la rue, tout le monde est occupé à ouvrir son commerce. La jeune fille est très choquée mais elle ne semble pas avoir été blessée physiquement. Ce n’était pas des professionnels, il y aurait des empreintes partout, d’après ce que j’ai entendu", raconte un commerçant de la rue du Brou.

"J’étais dans un magasin près de la bijouterie et je ne me suis rendue compte de rien", témoigne une passante.

La bijouterie Or et Argent de Verviers aurait subi un braquage samedi 29 juillet 2023. ©Eda C.T.

D’après nos confrères de SudInfo, ce samedi 29 juillet vers 10 h, une personne seule et armée est entrée dans la boutique de bijoux en emportant de la marchandise avant de prendre la fuite à pied.

À l’heure d’écrire ces quelques lignes, nous n’avons pas pu joindre le gérant de la bijouterie.