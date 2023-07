Notre rubrique " Silence, on jase ": des festivaliers sous l’eau et le "flop" du Tour de Wallonie

Comme des champignons, contre le champignon

La Ville de Verviers demande à la Région wallonne d’installer cinq radars fixes pour lutter contre la vitesse excessive. Ce serait "une première vague", selon le bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet (PS). Si ces radars se multiplient à l’avenir, on pourra en quelque sorte dire qu’ils poussent comme des champignons… pour éviter qu’on pousse sur le champignon…

À force d’avoir des déviations…

Scène cocasse, ce mercredi, lors de la dernière étape du Tour de Wallonie. En effet, à Gemmenich, plusieurs coureurs ont pris le Chemin du Duc au lieu de rester sur la rue de Vaals, à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. La course a donc dû être neutralisée à 25 km de l’arrivée (jugée à Aubel), alors que Mauro Schmid était seul en tête (et qu’il avait pris la bonne route, lui). Une grossière erreur… Mais d’un autre côté, avec les chantiers qui se sont succédé ces dernières années à Gemmenich, on comprend presque l’habitude de certains d’emprunter les déviations !

Les Fourons oubliés du "Moniteur" limbourgeois

Parfois surnommé le "Moniteur" de sa province, le Belang van Limburg a toujours pris fait et cause pour les Fouronnais flamands, même au temps des affrontements violents des années 80. On en est loin: la semaine dernière, évoquant les démissions de mandataires communaux depuis les dernières élections communales dans la province, le quotidien de Hasselt a zappé le passage d’écharpe entre Huub Broers et Joris Gaens, le 1er janvier 2020. En sports, quelques jours plus tard, iI annonçait le passage du prochain Tour de Wallonie par Aubel… dans les Fourons. Il y aura de sérieuses révisions géographiques à opérer à Hasselt. À moins que les Fourons aient fait (enfin) retour à Liège en "stoemelincks" ?

En panne d’élus fouronnais

En convoquant un conseil communal urgent à Fourons, ce mercredi, la présidente de l’assemblée avait oublié un détail: trois élus flamands, dont le bourgmestre, en vacances, ils n’étaient que douze autour de la table, pour débattre d’un projet contesté.

Les cinq francophones ont fait leur compte: sans eux, le quorum n’était plus atteint. Ils ont donc quitté la salle et la réunion à peine ouverte s’est clôturée.

Un nouveau conseil communal sera convoqué avant le 31 juillet, qui pourra siéger quel que soit le nombre d’élu(e)s en séance. Là, les francophones se feront entendre…