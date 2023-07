Verviers: des Bancontact en plus… mais, du coup, d’autres en moins

Les quatre nouveaux Bancontact se trouvent au n° 23 de la place Verte. ©ÉdA Fr.D.

Quatre distributeurs en plus ? Oui… mais non.

Car le nouveau site de Bancontact fait partie du réseau Batopin (pour Belgian ATM Optimization Initiative) créé par les banques Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC. Une "optimisation" qui passe par un regroupement des distributeurs de billets entre toutes ces banques et leurs agences, pour ne plus avoir qu’un seul site de Bancontact à 5 km à la ronde.

Même si la promesse est d’avoir un distributeur à maximum 5 km de chez soi, on est loin du temps où chaque agence bancaire en disposait…

Un déménagement. ©EDA Fr.D.

Or une agence Belfius est toute proche de la place Verte et des nouveaux Bancontact.

Il s’agit de l’ancienne banque Drèze au début de la rue Xhavée, laquelle affiche depuis peu l’annonce de la fermeture de ses quatre distributeurs de cash, à la fin du mois d’août. Cette fermeture est annoncée comme un "déménagement" des distributeurs vers la place Verte…

À noter que le nouvel emplacement ne propose, à ses guichets automatiques, que des coupures à partir de 20 €. Fini de pouvoir retirer moins, seulement 10 € par exemple.

Les distributeurs de l’agence ING de la chaussée de Heusy seront fermés à la fin de cette semaine. ©EdA Fr.D.

Une autre agence bancaire, sur les hauteurs de Verviers, cette fois, va aussi prochainement démobiliser ses distributeurs d’argent cas: l’ING dite de Heusy (mais qui, installée à la chaussée de Heusy, n’est pas sur le territoire de l’ancienne commune heusytoise). Ceux-là ne fonctionneront plus dès la semaine prochaine et des affiches renvoient les habitués aux Bancontact de la place Verte.

Pour info, il y a un distributeur bien plus près, n’appartenant pas au réseau Batopin, à l’agence Axa située dans le bas de l’avenue de Spa (sur Verviers aussi, pas sur Heusy).

Où y en aura-t-il encore ?

En ne reprenant plus les distributeurs en voie de fermeture cités ci-dessus (ni évidemment ceux déjà fermés, comme récemment à l’ancienne CBC de la rue Xhavée), on peut se demander où il sera encore possible de retirer de l’argent liquide, sur l’ensemble du territoire verviétois… sans préjuger d’autres fermetures qui n’auraient pas encore été annoncées.

Verviers-ville

– Aux nouveaux Bancontact de la place Verte (4 automates).

– À la poste, rue de l’Harmonie (2 automates).

– À la Beobank de la rue Peltzer de Clermont (2 automates).

– À la gare de Verviers-Central (1 automate).

– À l’agence Argenta, rue Xhavée (le dernier automate à rueet donc accessible la nuit, au centre-ville).

– À l’agence Axa du bas de l’avenue de Spa (1 automate).

Heusy

– À l’agence BNP Paribas Fortis de l’avenue du Chêne (2 automates).

– À l’agence Fintro de la chaussée de Theux (1 automate).

– À l’agence Crelan (1 automate), rue de Franchimont (parc de Séroule).

Stembert

Il n’y en a plus qu’à l’agence ING de la rue des Sports (2 distributeurs).

Ensival

En Mi-Ville (1 distributeur à rue, à l’emplacement de l’ancienne BNP Paribas Fortis).