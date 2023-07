Un problème de gaz reporte le gros chantier entre Ensival et Pepinster

Prévus pour débuter le 1er août 2023 et durer 300 jours ouvrables (un an et demi), les travaux sur l’axe de la route N61, rue de Pepinster, entre le carrefour d’En Mi-ville (Ensival-Verviers) et la rue des Déportés (Wegnez-Pepinster) ont été reportés, à une date qui n’est pas encore déterminée. Pour rappel, ce chantier sur cette route régionale porte sur le remplacement des égouts et des conduites d’eau, ainsi que la réfection de la voirie, des trottoirs et de la piste cyclable.