Deux Stembertois de l’année, en 2023: les patrons des deux cafés du village

En effet, les deux nouveaux porteurs de ce titre, à vie, sont les patrons des deux bistrots du village, qu’ils ont d’ailleurs chacun repris la même année, 2014 : Josh Hoyoux (on prononce "Jos") pour le Vî Stimbiet (où se tenait d’ailleurs la cérémonie, avec force pintes de bonne humeur) et Cédric Spiroux, dit "le Spy", pour la Taverne du Perron. Les deux cafés du coin, littéralement, à un coin l’un de l’autre au centre de Stembert.

Pas question pour l’Amicale des fêtes de Stembert, organisatrice de la kermesse (qui se tiendra jusqu’à ce mardi soir), d’honorer ou de faire… mousser l’un plutôt que l’autre. "On ne voulait pas faire de jaloux et comme ce sont les deux cafetiers de Stembert et qu’ils animent le village, en organisant aussi différentes activités, on a décidé cette fois, exceptionnellement, de proclamer deux Stembertois de l’année", explique le président de l’Amicale, Éric Frankenne.

"Confrères, pas concurrents"

"C’est une reconnaissance sympa, sourit Cédric Spiroux ("le Spy"). Et c’est cool qu’on le soit tous les deux. On est confrères, pas concurrents, et on fait vivre le village tous les deux."

"Ça m’a évidemment fait plaisir et même doublement plaisir. Je suis content que les organisateurs aient pensé à nous deux. Ce n’est pas un concurrent mais un ami et on a autant de mérite l’un que l’autre, confirme Josh Hoyoux . C’est bien aussi qu’ils aient pensé aux cafés de Stembert, quand on sait que les cafés se font de plus en plus rares en général."