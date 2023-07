Les dix ans de règne du roi mis à l’honneur à Verviers

Comme il est de tradition chaque 21 juillet, la ville de Verviers célèbre notre fête nationale. Après le te deum et un dépôt de gerbes au monument de la victoire, les autorités communales ont mis à l’honneur également le roi Philippe, qui célébrait ce vendredi ses 10 années de règne à la tête de notre pays. "On se rappelle l’importance du soutien du roi et de la reine lors des inondations, détaille le bourgmestre f.f., Alexandre Loffet. Ils ont été d’un grand réconfort pour la population et les sinistrés. Ils ont été très présents et c’est quelque chose qui est resté dans la mémoire des victimes des inondations."