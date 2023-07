À Baelen

La guinguette du 21 juillet (2e édition) s’installera sur l’Espace des Rencontres, à Baelen, dès 15 h. Au menu, château gonflable, grimage, les fanfares de Baelen (16 h), le groupe tyrolien Turlututrad (18 h), le tribute de Pierre Rapsat Brasero (20 h) et DJ Bi’Cue (22 h). Restauration assurée par le foot de Baelen.

À Eupen

Outre le Te Deum (11 h, église paroissiale St. Nikolaus), KultKom célèbre la fête nationale à Eupen, rue de la Montagne dès 15h (jusqu’à minuit). Le programme se veut éclectique et "coloré" avec du théâtre de rue, des concerts, du cinéma… Sont prévus Berode, Romy Conzen, le Cirq Poubelle, Franz Mestre, Alex Ohles, Jean Jadin, DJ Zenfransisco, Nine and 1/2, Noys named sue, Gaby Offermann ou encore Kosmokrators.

Et, pourquoi pas, terminer par une balade sous les étoiles au centre nature Ternell, à 22 h 15.

Info sur www.kultkom.be

À Limbourg

La place Léon d’Andrimont de Dolhain s’animera dès 17h avec des concerts gratuits (dont les Baelenois de 9restoteam, Thx2U à 21h et un show de DJ trompette sur des hits des années 70 à nos jours de 23h à 1 h), une tombola, un château gonflable, des grimages (18 h 30 à 20 h 30), de la restauration via un barbecue… Il s’agit ici d’une seconde édition.

À Malmedy

"Malmedy fait la fête" le 21 juillet, sur la place du Châtelet. Et le programme est large avec une brocante (8h à 16 h, avec des "spécialités" de Chine), un marché estival (10h à 17h Chemin rue et rue Steinbach, avec des produits locaux et artisanaux), des animations (château gonflable, toboggan gonflable, jeux en bois, grimage, jeux populaires…) et de la musique (place Albert 1er avec L’Écho de la Warche, du rock, du jazz funk et du blues-rock ; et place de Rome avec Al & Dan, O Juliette, Alterlight, MDY Jazz Project, l’harmonie Sonora et Turlututrad).

En plus du Te Deum, à 11h avec l’harmonie La Fraternité, les commerces locaux seront à la fête et d’autres découvertes seront à faire: pêche aux canards, trampoline, taureau mécanique, karting électrique, spectacles de marionnettes, festival Cubafolies (dès 18h au Malmundarium, pour s’immerger dans la culture, les danses et la musique cubaines), du floorball… Et, évidemment, de quoi se sustenter (avec, entre autres, des food trucks). Bref, "the place to be".

www.malmedy-tourisme.be

À Verviers

La journée débutera avec le traditionnel Te Deum, célébré à 11h dans l’église Saint-Remacle par le doyen Stanis Kanda, suivi à 12h d’un dépôt de fleurs au Monument de la Victoire et, à 12 h 15, d’une réception à l’Hôtel de Ville.

À ne pas manquer, à Verviers, le tir du feu d’artifice à 22 h 30 aux alentours du Pont Parotte et de la rue Lucien Defays, "un spectacle éblouissant".

À Welkenraedt

Le 21 juillet, à Welkenraedt, c’est un souper moules ou boulettes (à 18 h, sur réservation), 35 jeux en bois géants sur la place des Combattants, du grimage, des châteaux gonflables et de la musique avec le banda "Les Mineux d’Aredje" et "Sortez Cover". Sans oublier, à 22 h 30, le feu d’artifice. Quant aux commémorations, sont prévus un dépôt de gerbes au Monuments aux Morts de Henri-Chapelle (9 h 20) et une célébration religieuse à Welkenraedt (10 h).

2. autres bons plans pour ce 21 juillet

À Amblève

À Montenau, ce jour de Fête nationale sera l’occasion d’ouvrir la Forest Rave, festival de musique techno avec Marika Rossa et Tom Hades.

À Aubel

Traditionnellement organisée le dimanche le plus proche du 21 juillet, c’est dorénavant chaque 21 juillet que se tiendra la brocante d’Aubel. Cette 49e édition accueillera plus de 500 exposants au cœur du village, de même que de la petite restauration, de 8h à 16 h.

Réservation obligatoire pour les vendeurs sur www.brocante-aubel.be ; 10 €/3 m.

À Bullange

Ouverture, ce 21 juillet, de la kermesse de Hünningen.

À Herve

Ouverture officielle de la fête de Bolland, avec tournoi de pétanque (14 h), cave à vins (19 h) et pièce en wallon (20 h).

À Plombières

Le nouveau Comité des Fêtes de Hombourg ouvrira la kermesse locale ce 21 juillet, avec la présence du DJ Arsen-X en soirée.

À Saint-Vith

Retrouvez le concept Summertime au Triangel de Saint-Vith, avec notamment ce vendredi le brass band de Xhoffraix et Paris Berlin.