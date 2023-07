"On a une grande terrasse avec un petit bar, un espace lounge… Ce 21 juillet, nous aurons des DJ l’après-midi, des chanteurs pendant la restauration et la possibilité, en journée, de boire un verre dans la cour ou via le bar extérieur que nous venons juste d’installer. On va faire cela chaque vendredi après-midi, et aussi le samedi. Le vendredi soir, à partir de 23 h, on garde le côté soirée. Ça cartonne et on a vraiment une belle clientèle (entre 150 et 200 personnes, tenue correcte exigée)", détaille Logan Hoffmann. Les soirées du samedi, en pause, reprendront à l’occasion de FiestaCity, fin août.