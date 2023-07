Il s’agit d’Éric Delrez, le patron de la société familiale Aludel. Ce fabricant de châssis est installé à Wegnez, sur la route de Pepinster, après avoir débuté ses activités en 1969, sous la houlette du papa, Paul, à Mangombroux (l’atelier de constructions métalliques Delrez).

Apprécié par ses clients pour son savoir-faire et sa méticulosité, Éric Delrez (dit "Grandel"), qui travaillait lui-même sur chantier avec son ouvrier Nicolas, était un grand amateur de courses de motos anciennes et rivalisait souvent avec des concurrents aux engins plus puissants. Sa passion l’a emporté, ce dimanche à Chimay.