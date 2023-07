Noces de palissandre pour les époux Hames-Robert

Il est déjà relativement rare de pouvoir célébrer 50 années de mariage. Mais les époux Hames-Robert sont exemplaires à ce sujet en fêtant cette année leurs 65 années de vie commune, soit leurs noces de palissandre ! "Nous nous sommes rencontrés à Malmedy, un jour de carnaval, alors que ni l’un ni l’autre ne devions pas y aller, explique Louis Hames. J’étais alors âgé de 26 ans et Mathilde (Robert) avait 20 ans. Un an après, nous étions mariés." Un mariage célébré alors à Stavelot. Depuis, le couple a déménagé à Verviers. Mais quel est le secret d’une telle longévité dans un couple ? "Mettre de l’eau dans son vin et ne jamais rester avec une rancune avant de s’endormir, continue Mathilde Robert. C’est la technique que je souhaite transmettre à tous les jeunes couples qui souhaitent de se lancer dans l’aventure du mariage et tout mettre en œuvre pour qu’il dure."